1. Ganz Deutschland weiß, wie sehr du Baustellen im Haus hasst. Bei Euch in Ratheim gab es Probleme mit einem Rohr. Was genau ist da passiert?O-Ton 1 (Silvia Wollny, 18 Sek.): "Da war ein Haarriss gewesen, was sich über ewige Zeiten da langgezogen hatte, bis das am Ende des Tages sichtbar war. Es war alles so eine Katastrophe. Der ganze Lärm und Krach zu Hause durch die Trockengeräte und, und, und. Das war ein Chaos, wie es im Buche steht."2. Aber in den neuen Folgen gibt's ja nicht nur Katastrophen, es wird ja auch geheiratet. Wie fühlt man sich als Brautmutter, wenn man weiß, die jüngste Tochter hat den Mann ihres Lebens gefunden?O-Ton 2 (Silvia Wollny, 27 Sek.): "Es freut mich immer zu sehen, wenn meine Kinder am Ende des Tages so glücklich sind. Und Servet, sage ich mal, an der Seite von Loredana als unserem Schwiegersohn, ja, was Besseres kann uns in dem Sinne gar nicht passieren. Und Loredana und Servet möchten ja auch noch gerne weiteren Nachwuchs haben. Die haben jetzt den kleinen Aurelio. Und wenn da noch Nachwuchs kommt, wir freuen uns da drauf - über jedes Kinderlachen, was bei uns im Wollny-Haus ist."3. Servets und Loredanas Hochzeit ist ja nun nicht die erste Wollny-Hochzeit! Aber es ist die erste Wollny-Hochzeit, die in der Türkei stattfindet. Wie liefen die Vorbereitungen und wie war dieser Tag für euch?O-Ton 3 (Silvia Wollny, 30 Sek.): "Es war verrückt und schön zugleich. 150 Gäste, stellt euch das mal vor. Seit Jahren liegt uns die Türkei am Herzen. Umso schöner ist es jetzt zu sehen, wie dort eine Hochzeit gefeiert wird. Aber bis es zu dem Ja-Wort kommt, ist es ja noch viel, viel zu organisieren. Egal ob Papiere beantragen oder Hochzeitskleidung suchen, es bleibt wild bei den Wollnys. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch nicht die letzte Hochzeit war, ob in der Türkei oder Deutschland." Silvia Wollny über die neuen Folgen, die Hochzeit von Familienküken Loredana mit ihrem Servet in der Türkei, möglichen Familienzuwachs und die Tücken des Wollny- Alltags.