DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Übernahme durch SGCI und Leo Wang

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Garching (pta000/14.07.2025/09:15 UTC+2)

Garching bei München, 14. Juli 2025 - Die Leo International Precision Health Aktiengesellschaft, ISIN DE0005490601, WKN 549060, Symbol LEOW, ist von der SGCI Corporate Finance GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, ("SGCI") und von Herrn Hsiao-Hsuan "Leo" Wang, New Taipei City, Taiwan, ("Leo Wang") in Kenntnis gesetzt worden, dass die SGCI und Leo Wang am 11. Juni 2025 durch den Erwerb von Aktien der Gesellschaft unmittelbar die Kontrolle im Sinne von -- 35 Abs. 1, -- 29 Abs. 2 und -- 30 Abs. 2 WpÜG über die Gesellschaft erlangt haben.

SGCI wird in Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtung sowie der Verpflichtung von Leo Wang und von ihrem alleinigen Gesellschafter, Herrn Ding-Shin Chang, Levallois-Perret, Frankreich, innerhalb der gesetzlichen Frist und nach Gestattung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht allen Aktionären der Gesellschaft ein Pflichtangebot unterbreiten.

Die Veröffentlichung der Kontrollerlangung ist unter https://www.sgcifinance.com/de/ und https://www.sgcifinance.com / zugänglich. Unter dieser Internetadresse werden auch das Pflichtangebot und alle weiteren Mitteilungen, Veröffentlichungen und weiteren Informationen veröffentlicht.

Kontakt:

Phillip Campbell

Vorstand

vorstand@spobag-ag.de

Dieselstraße 21

85748 Garching Deutschland

