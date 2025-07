DJ PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Garching (pta000/14.07.2025/19:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Herr Hsiao-Hsuan "Leo" Wang, Neu-Taipeh, Taiwan, hat uns gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG am 2. Juli 2025 Folgendes mitgeteilt: 1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Ich beabsichtige innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Ich strebe eine Einflussnahme auf die Besetzung des Leitungs- und des Aufsichtsratsorgans der Emittentin an. 4. Ich strebe keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an. 5. Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100 % um Eigenmittel, die ich zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt habe.

