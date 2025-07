Die Above Food Ingredients-Aktie erlebt dieser Tage eine gewaltige Kursexplosion. Nachdem sich der Kurs des kanadischen Agrarunternehmens bereits am Donnerstag durch einen Sprung von 0,37 auf 1,55 US$ mehr als vervierfachte, explodierte die Aktie am Freitag noch einmal um +134%. Was steckt hinter der atemberaubenden Rallye und ist Above Food Ingredients ein Investment wert? Plötzlich ein Kryptoplayer Auslöser der Kursexplosion der Above Food Ingredients-Aktie ...

