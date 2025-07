Die vorläufigen Ergebnisse von Dräger für das zweite Quartal 2025 zeigen einen stabilen Umsatz, eine starke Auftragsdynamik und entsprechen unseren Erwartungen. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 1,8% auf 780 Mio. EUR, was auf ein Wachstum von 5,0% im Segment Medizintechnik zurückzuführen ist. Das EBIT sank auf 20 Mio. EUR (Q2 2024: 40,7 Mio. EUR), was hauptsächlich auf einmalige Gewinne im Vorjahr zurückzuführen ist - insbesondere die Veräußerung eines Nicht-Kerngeschäfts in den Niederlanden und einer Immobilie in den USA. Bereinigt um diese Effekte blieb die Rentabilität weitgehend stabil. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,3% auf 877 Mio. EUR, angeführt von einem Großauftrag in Mexiko, und erreichte damit den höchsten Stand im zweiten Quartal seit 2020. Das Management bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum von 1,0 bis 5,0% und einer EBIT-Marge von 3,5 bis 6,5%. Da die Aktien nahe unserem Kursziel von 72,00 EUR notieren, bekräftigen wir unsere Bewertung mit HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa





© 2025 AlsterResearch