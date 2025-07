NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola vor den Quartalszahlen aus dem Sektor mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die jüngst vom spanischen Energieerzeuger veröffentlichten Produktionsdaten deckten sich mit seinen Schätzungen, schrieb Fernando Garcia in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Höhere Volumina in der Wasserkrafterzeugung dürften höhere Kosten der Bereitstellung auf dem Heimatmarkt und niedrigere abgesicherte Strompreise ausgleichen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 03:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 03:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

© 2025 dpa-AFX-Analyser