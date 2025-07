ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 7,80 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Spanier blieben eine der besten der von ihm beobachteten europäischen Banken, schrieb Ignacio Cerezo am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er verwies auf den Kursanstieg seit Jahresbeginn. Risiken für die weitere Entwicklung der Aktie bestünden, falls das gestiegene Vertrauen in den Ausblick von den Quartalszahlen nicht untermauert werde./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 16:37 / GMT





