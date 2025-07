Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom

15 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2015.7950 pence per share:

Date of purchase: 14 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 15,000 Lowest price paid per share (GBp): 2010.0000 Highest price paid per share (GBp): 2020.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 2015.7950

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,011,142. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,011,142. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 2015.7950 15,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 42 2015.00 08:15:55 00076227289TRLO0 XLON 18 2015.00 09:17:01 00076228628TRLO0 XLON 128 2015.00 09:18:56 00076228657TRLO0 XLON 176 2015.00 09:23:17 00076228761TRLO0 XLON 193 2015.00 09:23:17 00076228762TRLO0 XLON 174 2015.00 09:23:17 00076228763TRLO0 XLON 209 2015.00 09:23:17 00076228764TRLO0 XLON 186 2010.00 09:23:53 00076228782TRLO0 XLON 196 2015.00 10:04:59 00076230121TRLO0 XLON 39 2015.00 10:04:59 00076230122TRLO0 XLON 90 2015.00 10:05:00 00076230123TRLO0 XLON 28 2015.00 10:05:09 00076230125TRLO0 XLON 196 2015.00 10:05:09 00076230126TRLO0 XLON 180 2015.00 10:05:09 00076230127TRLO0 XLON 171 2015.00 10:05:09 00076230128TRLO0 XLON 199 2015.00 10:05:09 00076230129TRLO0 XLON 204 2015.00 10:10:59 00076230283TRLO0 XLON 283 2020.00 14:22:23 00076236642TRLO0 XLON 212 2020.00 14:22:23 00076236643TRLO0 XLON 499 2020.00 14:22:23 00076236644TRLO0 XLON 209 2020.00 14:22:23 00076236645TRLO0 XLON 24 2020.00 14:34:14 00076237150TRLO0 XLON 28 2020.00 14:34:14 00076237151TRLO0 XLON 100 2020.00 14:34:14 00076237152TRLO0 XLON 88 2020.00 14:34:14 00076237153TRLO0 XLON 158 2020.00 14:34:14 00076237154TRLO0 XLON 27 2020.00 14:34:14 00076237155TRLO0 XLON 36 2020.00 14:34:14 00076237156TRLO0 XLON 93 2020.00 14:34:14 00076237157TRLO0 XLON 47 2020.00 14:34:14 00076237158TRLO0 XLON 199 2020.00 14:44:16 00076237757TRLO0 XLON 129 2020.00 14:45:16 00076237831TRLO0 XLON 23 2020.00 14:45:16 00076237832TRLO0 XLON 51 2020.00 14:45:16 00076237833TRLO0 XLON 73 2020.00 14:49:03 00076238125TRLO0 XLON 287 2020.00 14:49:03 00076238126TRLO0 XLON 385 2020.00 14:49:03 00076238127TRLO0 XLON 108 2015.00 14:50:21 00076238197TRLO0 XLON 150 2015.00 14:50:21 00076238198TRLO0 XLON 189 2015.00 14:50:21 00076238199TRLO0 XLON 4 2015.00 14:50:21 00076238200TRLO0 XLON 33 2010.00 14:56:07 00076238383TRLO0 XLON 150 2010.00 14:56:07 00076238384TRLO0 XLON 185 2015.00 15:20:13 00076239262TRLO0 XLON 102 2015.00 15:20:14 00076239263TRLO0 XLON 412 2015.00 15:21:07 00076239305TRLO0 XLON 340 2015.00 15:21:07 00076239306TRLO0 XLON 198 2015.00 15:21:07 00076239307TRLO0 XLON 129 2015.00 15:21:07 00076239308TRLO0 XLON 62 2015.00 15:21:07 00076239309TRLO0 XLON 29 2015.00 15:21:07 00076239310TRLO0 XLON 34 2015.00 15:21:07 00076239311TRLO0 XLON 41 2015.00 15:27:47 00076239714TRLO0 XLON 48 2015.00 15:27:47 00076239715TRLO0 XLON 11 2015.00 15:27:47 00076239716TRLO0 XLON 10 2015.00 15:27:47 00076239717TRLO0 XLON 40 2015.00 15:27:47 00076239718TRLO0 XLON 208 2015.00 15:30:47 00076239861TRLO0 XLON 60 2015.00 15:32:47 00076239919TRLO0 XLON 11 2015.00 15:32:47 00076239920TRLO0 XLON 10 2015.00 15:32:47 00076239921TRLO0 XLON 129 2015.00 15:32:47 00076239922TRLO0 XLON 3 2015.00 15:32:47 00076239923TRLO0 XLON 132 2015.00 15:33:57 00076239966TRLO0 XLON 46 2015.00 15:33:57 00076239967TRLO0 XLON 37 2015.00 15:37:57 00076240277TRLO0 XLON 40 2015.00 15:37:57 00076240278TRLO0 XLON 181 2015.00 15:37:57 00076240279TRLO0 XLON 20 2015.00 15:37:57 00076240280TRLO0 XLON 129 2015.00 15:37:57 00076240281TRLO0 XLON 11 2015.00 15:37:57 00076240282TRLO0 XLON 9 2015.00 15:37:57 00076240283TRLO0 XLON 10 2015.00 15:40:28 00076240389TRLO0 XLON 61 2015.00 15:40:28 00076240390TRLO0 XLON 12 2015.00 15:40:28 00076240391TRLO0 XLON 12 2015.00 15:41:28 00076240433TRLO0 XLON 18 2015.00 15:42:28 00076240476TRLO0 XLON 128 2015.00 15:42:28 00076240477TRLO0 XLON 54 2015.00 15:42:28 00076240478TRLO0 XLON 11 2015.00 15:43:28 00076240510TRLO0 XLON 84 2015.00 15:43:28 00076240511TRLO0 XLON 189 2015.00 15:45:28 00076240608TRLO0 XLON 100 2015.00 15:48:28 00076240843TRLO0 XLON 11 2015.00 15:48:28 00076240844TRLO0 XLON 10 2015.00 15:48:28 00076240845TRLO0 XLON 72 2015.00 15:48:28 00076240846TRLO0 XLON 153 2015.00 15:55:28 00076241125TRLO0 XLON 44 2015.00 15:55:28 00076241126TRLO0 XLON 100 2015.00 15:58:28 00076241320TRLO0 XLON 30 2015.00 15:58:28 00076241321TRLO0 XLON 11 2015.00 15:58:28 00076241322TRLO0 XLON 9 2015.00 15:58:28 00076241323TRLO0 XLON 69 2015.00 15:58:28 00076241324TRLO0 XLON 55 2015.00 15:58:28 00076241325TRLO0 XLON 19 2015.00 15:58:28 00076241326TRLO0 XLON 23 2015.00 15:58:28 00076241327TRLO0 XLON 42 2015.00 16:00:28 00076241499TRLO0 XLON 130 2015.00 16:00:28 00076241500TRLO0 XLON 26 2015.00 16:00:28 00076241501TRLO0 XLON 98 2015.00 16:02:28 00076241580TRLO0 XLON 76 2015.00 16:02:28 00076241581TRLO0 XLON 130 2015.00 16:04:28 00076241641TRLO0 XLON 13 2015.00 16:04:28 00076241642TRLO0 XLON 42 2015.00 16:06:28 00076241710TRLO0 XLON 130 2015.00 16:06:28 00076241711TRLO0 XLON 50 2015.00 16:06:28 00076241712TRLO0 XLON 69 2015.00 16:06:28 00076241713TRLO0 XLON 145 2015.00 16:06:28 00076241714TRLO0 XLON 37 2015.00 16:06:28 00076241715TRLO0 XLON 15 2015.00 16:06:28 00076241716TRLO0 XLON 14 2015.00 16:06:28 00076241717TRLO0 XLON 76 2015.00 16:10:07 00076241868TRLO0 XLON 9 2015.00 16:10:07 00076241869TRLO0 XLON 20 2015.00 16:10:07 00076241870TRLO0 XLON 14 2015.00 16:10:07 00076241871TRLO0 XLON 131 2015.00 16:10:07 00076241874TRLO0 XLON 13 2015.00 16:10:07 00076241876TRLO0 XLON 130 2015.00 16:10:07 00076241877TRLO0 XLON 130 2015.00 16:12:17 00076242025TRLO0 XLON 42 2015.00 16:12:17 00076242026TRLO0 XLON 35 2015.00 16:12:17 00076242027TRLO0 XLON 24 2010.00 16:13:17 00076242072TRLO0 XLON 173 2010.00 16:13:17 00076242073TRLO0 XLON 16 2015.00 16:18:17 00076242423TRLO0 XLON 15 2015.00 16:18:17 00076242424TRLO0 XLON 13 2015.00 16:18:17 00076242425TRLO0 XLON 129 2015.00 16:18:17 00076242426TRLO0 XLON 159 2015.00 16:18:17 00076242427TRLO0 XLON 51 2015.00 16:18:17 00076242428TRLO0 XLON 78 2015.00 16:18:17 00076242429TRLO0 XLON 4 2015.00 16:18:17 00076242430TRLO0 XLON 31 2015.00 16:18:17 00076242431TRLO0 XLON 31 2015.00 16:18:17 00076242432TRLO0 XLON 337 2015.00 16:18:17 00076242433TRLO0 XLON 21 2015.00 16:18:17 00076242434TRLO0 XLON 674 2015.00 16:18:17 00076242435TRLO0 XLON 129 2015.00 16:19:17 00076242502TRLO0 XLON 130 2015.00 16:19:17 00076242503TRLO0 XLON 81 2015.00 16:19:17 00076242504TRLO0 XLON 128 2015.00 16:19:17 00076242505TRLO0 XLON 12 2015.00 16:19:17 00076242506TRLO0 XLON 97 2015.00 16:21:17 00076242657TRLO0 XLON 130 2015.00 16:21:17 00076242658TRLO0 XLON 7 2015.00 16:21:17 00076242659TRLO0 XLON 12 2015.00 16:21:17 00076242660TRLO0 XLON 88 2015.00 16:21:17 00076242661TRLO0 XLON 18 2015.00 16:21:17 00076242662TRLO0 XLON 15 2015.00 16:21:17 00076242663TRLO0 XLON 114 2015.00 16:21:17 00076242664TRLO0 XLON 23 2015.00 16:21:17 00076242665TRLO0 XLON 11 2015.00 16:21:17 00076242666TRLO0 XLON 125 2015.00 16:22:17 00076242716TRLO0 XLON 78 2015.00 16:22:17 00076242717TRLO0 XLON 43 2015.00 16:22:17 00076242718TRLO0 XLON 12 2015.00 16:23:02 00076242758TRLO0 XLON 60 2015.00 16:23:02 00076242759TRLO0 XLON 130 2015.00 16:23:02 00076242760TRLO0 XLON 59 2015.00 16:23:02 00076242761TRLO0 XLON 39 2015.00 16:23:02 00076242762TRLO0 XLON 91 2015.00 16:23:17 00076242772TRLO0 XLON 29 2015.00 16:23:17 00076242773TRLO0 XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916