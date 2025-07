Seit Ende Mai läuft die Siemens Healthineers-Aktie in einer engen Spanne seitwärts. Zuletzt wurde der Kurs durch ein stetes Für und Wider in diesem Käfig gehalten. Aber spätestens mit den näher rückenden Quartalszahlen wird ein Ausbruch anstehen, nur: in welche Richtung?

