VANCOUVER, BC / 15. Juli 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. ("Spark" oder das "Unternehmen") (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC) beschleunigt die Exploration in seinem Vorzeige-Projekt Arapaima in Brasiliens "Lithium Valley", wo lithiumreiche Pegmatite und sich schnell entwickelnde Bohrziele rasch auf das erste Diamantbohrprogramm des Unternehmens zusteuern.

Nach der Veröffentlichung positiver Lithiumergebnisse aus Cruzeta (3.712 ppm Lithium-in-Gestein) und Água Branca (118 ppm Lithium in Flusssedimenten) am 20. Juni 2025, beschleunigte das geologische Team von Spark seine Bodenarbeiten in den Zielen Cruzeta, Córrego do Maquém und Água Branca. Die Arbeiten sind Teil der weiteren Bohrplanung des Unternehmens, und die ersten Diamantbohrungen sollen im 3. Quartal 2025 beginnen.

"Jeder neue Schritt im Feld stärkt unsere Zuversicht in diese besonders aussichtsreichen Ziele," kommentierte Eugene Hodgson, CEO von Spark. "Nach der Kartierung eindeutiger Lithium-Pathfinder und mehrerer Pegmatitkörper schreitet die genauere Bestimmung der Bohrkrägen ausgezeichnet voran. Unser Team ist begeistert von dem, was wir am Boden - und aus der Luft - sehen."

Abbildung 1: Luftansicht des Ziels Córrego do Maquém, eine der Liegenschaften, die in Vorbereitung auf das Bohrprogramm im 3. Quartal genauer geprüft wird

Weiterentwicklung von Córrego do Maquém und Cruzeta zur Bohrbereitschaft

Das Ziel Córrego do Maquém hat sich zu einem unwiderstehlichen Fokus für das Explorationsteam von Spark entwickelt. Jüngste Drohnenerkundungen und Feldkartierungen enthüllten mehrere Öffnungen verlassener Stollen, die zur Beurteilung der Kontinuität des Pegmatits in die Tiefe und des strukturell begrenzten Korridors mit extensiven Pegmatit-Ausbissen und historischen Bergbauanlagen erneut untersucht werden.

Abbildung 2: Nahaufnahme der Öffnungen verlassener Stollen im Ziel Córrego do Maquém (links) und eines verlassenen Stollens mit Darstellung verwitterter Pegmatitkörper im Ziel Cruzeta (rechts), wo derzeit Arbeiten zur genaueren Bestimmung in Vorbereitung auf das Bohrprogramm stattfinden.

In Cruzeta finden derzeit Arbeiten zur Charakterisierung der in historischen Stollen unter Tage und in offenem Tagebau exponierten mineralisierten Pegmatitkörper statt. Diese Pegmatite liegen häufig oberflächennah unter verwitterter Bedeckung und erweisen sich als zur Bohrprüfung leicht zugänglich und gut geeignet. Bilder aus den aktiven Feldarbeiten veranschaulichen den Fortschritt:

Abbildung 3: Teilansicht einer inaktiven Tagebau-Grube im Ziel Cruzeta, mit einem exponierten beachtlichen Pegmatitkörper unter stark verwitterter Erdbedeckung (links). Nahaufnahme eines kleinen Stolleneingangs in der gleichen Grube (Mitte). Geologe Daniel Hammer nimmt eine Schlitzprobe, während er sich an der Wand der Tagebau-Grube abseilt (rechts).

Sedimentproben validieren das weitere Zielprofil

Parallel hierzu werden Sedimentproben zur Ergänzung der Pegmatit-Kartierung fortgesetzt. In der Nähe des Korridors entnommenes Flusssediment bestätigt kontinuierliche Lithium-Pathfinder in wichtigen Teilbecken. Diese Arbeiten sind für die Präzisierung der Bohrziel-Matrix wichtig und liefern Daten zu Gehalten von Interesse, die der Auswahl von Zielen für das Bohrprogramm dienen.

Abbildung 4: Geologe Renato Sue nimmt Sedimentproben aus einem Wasserlauf in der Nähe des Ziels Cruzeta.

An einer bemerkenswerten Stelle in Cruzeta illustriert eine Luftaufnahme eines tiefen vertikalen Stollens das Ausmaß der historischen Bergbauanlagen, die Spark jetzt im Rahmen erneuter geologischer Interpretation und 3D-Modellierung für die bevorstehenden Bohrarbeiten untersucht (Abbildung 5).

Abbildung 5: Innenansicht eines schmalen Stollens in einer verlassenen Grube im Ziel Cruzeta (links). Nahaufnahme der Stollenwand mit Verdeutlichung grobkörniger Pegmatit-Texturen, die auf lithiumhaltige Mineralisierung schließen lassen (rechts).

"Bohrungen sind das beste Validierungsinstrument in der Exploration," fügte Herr Hodgson hinzu. "Was wir jetzt aufbauen, ist jedoch die Grundlage zum Erfolg: Geologen vor Ort, mehrlagige Beprobung und ein gewissenhafter, wissenschaftlich fundierter Ansatz."

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Flusssedimentproben vorläufiger Natur sind und Teil eines Explorationsprogramms in einem frühen Stadium darstellen. Diese Ergebnisse sind kein schlüssiger Beweis für die Wahrscheinlichkeit eines Mineralvorkommens und auch keine Garantie für zukünftige Entdeckungen.

Ausblick

Spark bleibt auf Kurs und wird die erste Phase der Diamantbohrungen im 3. Quartal 2025 beginnen. Die Bohrungen werden sich hauptsächlich auf die Ziele Cruzeta, Córrego do Maquém und Água Branca konzentrieren. Das Bohrprogramm stellt den nächsten wichtigen Meilenstein bei der Erschließung des Potenzials für Lithium und Seltene Erden in dem ausgedehnten, 91.900 Hektar großen Landpaket des Unternehmens dar.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt. Herr Hill ist ein Direktor von Spark Energy Minerals und daher nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithium- und REE-Projekt Arapaima, das sich über zusammengenommen 91.900 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

https://sparkenergyminerals.co

E-Mail: connect@sparkminerals.co

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-877-272-9226

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass Gesteins-, Boden- und Flusssedimentproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht die wahre zugrundeliegende Mineralisierung repräsentieren. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80346Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80346&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA84652L2075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19629234-spark-beschleunigt-bohrplaene-entdeckung-lithiumreicher-pegmatite-cruzeta-corrego-do-maquem-feldarbeiten