NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont vor den am 16. Juli erwarteten Zahlen zum erstgen Geschäftsquartal von 140 auf 165 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er erwarte, dass die Ergebnisse des Luxusgüterherstellers eine weitere überdurchschnittliche Kursentwicklung im Branchenvergleich ermöglichen, schrieb James Grzinic in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Richemont dürfte seine Preissetzungsmacht erneut unter Beweis stellen./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



