NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13300 auf 12700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni passte seine Ergebnisschätzungen am Dienstag aufgrund der Dollar-Schwäche nach unten an. Der Londoner Börsenbetreiber erwirtschafte rund 60 Prozent seiner Erträge in der US-Währung. Bei der Halbjahresbilanz Ende Juli rechnet Bolzoni mit einem Ertrag von knapp 4,5 Milliarden Pfund und einem bereinigten operativen Ergebnis von 2,2 Milliarden Pfund./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 18:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 00:15 / BST



ISIN: GB00B0SWJX34

© 2025 dpa-AFX-Analyser