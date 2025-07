Auch am Dienstag hat der DAX - den vierten Tag in Folge - Verluste hinnehmen müssen. Er ging mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 24.060,29 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Mittwoch dürfte erneut etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 24.028 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute konjunkturseitig am Nachmittag die Erzeugerpreise in den USA im Fokus. Am Dienstag hatten die Verbraucherpreise für einen Dämpfer an den ...

