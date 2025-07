Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 16

16 July 2025

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2023.0183 pence per share:

Date of purchase: 15 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 14,904 Lowest price paid per share (GBp): 2010.00 Highest price paid per share (GBp): 2035.00 Volume weighted average price paid per share (GBp): 2023.0183

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,086,517. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,086,517. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 2023.0183 14,904

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 12 2035.00 14:04:11 00076256152TRLO0 XLON 46 2035.00 14:04:11 00076256153TRLO0 XLON 52 2035.00 14:04:11 00076256154TRLO0 XLON 52 2035.00 14:04:11 00076256155TRLO0 XLON 108 2035.00 14:04:11 00076256156TRLO0 XLON 57 2035.00 14:04:11 00076256157TRLO0 XLON 19 2035.00 14:04:11 00076256158TRLO0 XLON 19 2035.00 14:04:11 00076256159TRLO0 XLON 8 2035.00 14:04:11 00076256160TRLO0 XLON 191 2035.00 14:04:11 00076256161TRLO0 XLON 846 2035.00 14:04:11 00076256162TRLO0 XLON 846 2035.00 14:04:11 00076256163TRLO0 XLON 98 2035.00 14:04:11 00076256164TRLO0 XLON 846 2035.00 14:04:11 00076256165TRLO0 XLON 8 2035.00 14:04:11 00076256166TRLO0 XLON 210 2035.00 14:04:11 00076256167TRLO0 XLON 144 2035.00 14:04:15 00076256170TRLO0 XLON 852 2035.00 14:07:27 00076256260TRLO0 XLON 586 2035.00 14:07:27 00076256261TRLO0 XLON 43 2035.00 14:08:55 00076256375TRLO0 XLON 134 2035.00 14:33:56 00076257774TRLO0 XLON 41 2035.00 14:33:56 00076257775TRLO0 XLON 214 2035.00 14:33:56 00076257776TRLO0 XLON 205 2035.00 14:33:56 00076257777TRLO0 XLON 124 2030.00 14:35:09 00076257837TRLO0 XLON 172 2030.00 14:35:09 00076257838TRLO0 XLON 115 2020.00 14:54:37 00076258885TRLO0 XLON 4 2020.00 14:54:37 00076258886TRLO0 XLON 11 2020.00 14:55:12 00076258916TRLO0 XLON 5 2020.00 14:56:52 00076259018TRLO0 XLON 4 2020.00 14:58:31 00076259099TRLO0 XLON 4 2020.00 14:58:37 00076259102TRLO0 XLON 50 2020.00 14:58:51 00076259132TRLO0 XLON 5 2020.00 14:58:51 00076259133TRLO0 XLON 141 2020.00 14:59:30 00076259156TRLO0 XLON 20 2020.00 14:59:42 00076259166TRLO0 XLON 41 2020.00 14:59:53 00076259169TRLO0 XLON 408 2025.00 15:05:00 00076259316TRLO0 XLON 46 2025.00 15:05:00 00076259317TRLO0 XLON 154 2025.00 15:05:00 00076259318TRLO0 XLON 73 2020.00 15:05:29 00076259324TRLO0 XLON 428 2030.00 15:14:28 00076259620TRLO0 XLON 47 2030.00 15:14:28 00076259621TRLO0 XLON 470 2030.00 15:14:28 00076259622TRLO0 XLON 42 2025.00 15:15:43 00076259659TRLO0 XLON 115 2025.00 15:15:43 00076259660TRLO0 XLON 140 2025.00 15:15:43 00076259661TRLO0 XLON 97 2020.00 15:21:21 00076259942TRLO0 XLON 5 2020.00 15:21:21 00076259943TRLO0 XLON 52 2020.00 15:22:06 00076259985TRLO0 XLON 62 2020.00 15:22:18 00076260001TRLO0 XLON 32 2020.00 15:24:41 00076260102TRLO0 XLON 158 2020.00 15:25:31 00076260161TRLO0 XLON 129 2020.00 15:37:20 00076261158TRLO0 XLON 135 2020.00 15:37:20 00076261159TRLO0 XLON 1 2020.00 15:37:20 00076261160TRLO0 XLON 22 2020.00 15:37:20 00076261161TRLO0 XLON 214 2015.00 15:38:00 00076261294TRLO0 XLON 182 2015.00 15:38:00 00076261295TRLO0 XLON 90 2015.00 15:47:49 00076261842TRLO0 XLON 25 2015.00 15:47:49 00076261843TRLO0 XLON 23 2015.00 15:47:49 00076261844TRLO0 XLON 26 2015.00 15:47:49 00076261845TRLO0 XLON 25 2015.00 15:47:49 00076261846TRLO0 XLON 24 2015.00 15:47:49 00076261847TRLO0 XLON 4 2010.00 15:51:32 00076262244TRLO0 XLON 151 2010.00 15:51:32 00076262245TRLO0 XLON 246 2010.00 15:51:32 00076262246TRLO0 XLON 32 2010.00 15:51:39 00076262250TRLO0 XLON 61 2010.00 15:51:39 00076262251TRLO0 XLON 56 2010.00 15:53:46 00076262407TRLO0 XLON 7 2010.00 15:54:29 00076262444TRLO0 XLON 4 2010.00 15:56:11 00076262636TRLO0 XLON 66 2010.00 15:56:12 00076262639TRLO0 XLON 33 2010.00 15:56:12 00076262640TRLO0 XLON 18 2010.00 15:56:58 00076262675TRLO0 XLON 20 2010.00 15:56:58 00076262676TRLO0 XLON 33 2010.00 15:57:34 00076262699TRLO0 XLON 20 2010.00 15:58:04 00076262709TRLO0 XLON 6 2010.00 15:58:08 00076262717TRLO0 XLON 23 2010.00 15:58:08 00076262718TRLO0 XLON 43 2010.00 15:58:13 00076262720TRLO0 XLON 177 2010.00 16:01:27 00076262920TRLO0 XLON 215 2010.00 16:01:27 00076262921TRLO0 XLON 188 2010.00 16:01:27 00076262922TRLO0 XLON 167 2010.00 16:09:59 00076263334TRLO0 XLON 30 2010.00 16:10:13 00076263348TRLO0 XLON 36 2010.00 16:10:13 00076263349TRLO0 XLON 30 2010.00 16:11:06 00076263400TRLO0 XLON 151 2010.00 16:11:06 00076263401TRLO0 XLON 56 2010.00 16:11:09 00076263403TRLO0 XLON 65 2010.00 16:11:12 00076263404TRLO0 XLON 30 2010.00 16:14:43 00076263522TRLO0 XLON 32 2010.00 16:14:43 00076263523TRLO0 XLON 52 2010.00 16:14:44 00076263525TRLO0 XLON 53 2010.00 16:14:48 00076263529TRLO0 XLON 51 2010.00 16:15:24 00076263568TRLO0 XLON 52 2010.00 16:15:25 00076263569TRLO0 XLON 20 2010.00 16:15:41 00076263587TRLO0 XLON 142 2010.00 16:16:05 00076263603TRLO0 XLON 212 2010.00 16:16:05 00076263604TRLO0 XLON 169 2010.00 16:16:05 00076263605TRLO0 XLON 28 2010.00 16:16:05 00076263606TRLO0 XLON 157 2010.00 16:16:05 00076263607TRLO0 XLON 55 2010.00 16:16:05 00076263608TRLO0 XLON 101 2010.00 16:17:11 00076263745TRLO0 XLON 79 2010.00 16:17:11 00076263746TRLO0 XLON 78 2010.00 16:19:16 00076263852TRLO0 XLON 383 2010.00 16:19:16 00076263853TRLO0 XLON 106 2010.00 16:19:16 00076263854TRLO0 XLON 180 2010.00 16:19:16 00076263855TRLO0 XLON 249 2010.00 16:19:16 00076263856TRLO0 XLON 130 2010.00 16:20:18 00076263932TRLO0 XLON 20 2010.00 16:20:18 00076263933TRLO0 XLON 21 2010.00 16:20:18 00076263934TRLO0 XLON 205 2010.00 16:21:18 00076263984TRLO0 XLON 90 2010.00 16:22:18 00076264084TRLO0 XLON 130 2010.00 16:22:18 00076264085TRLO0 XLON 26 2010.00 16:22:18 00076264086TRLO0 XLON 29 2010.00 16:22:18 00076264087TRLO0 XLON 23 2010.00 16:22:18 00076264088TRLO0 XLON 17 2010.00 16:22:18 00076264089TRLO0 XLON 26 2010.00 16:22:18 00076264090TRLO0 XLON 119 2010.00 16:22:18 00076264091TRLO0 XLON 133 2010.00 16:22:18 00076264092TRLO0 XLON 64 2010.00 16:24:03 00076264186TRLO0 XLON 24 2010.00 16:24:03 00076264187TRLO0 XLON 69 2010.00 16:24:51 00076264216TRLO0 XLON 53 2010.00 16:24:51 00076264217TRLO0 XLON

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916