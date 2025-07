Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Einklang mit den Beschlüssen der Anleihensgläubigerversammlung vom 13. Juni 2025 lanciert die HT5 AG (HT5) (ISIN CH0024666528/ WKN A0MYT7) ein Rückkaufangebot in Bezug auf ihre ausstehenden 2,50% Perpetual Callable Subordinated Bonds über nominal CHF 125 Mio. (Schweizerische Valorennummer: 39164798; ISIN CH0391647986/ WKN A19ST9; Symbol: HT517) (die Hybridanleihe oder die Bonds), so HT5 in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

