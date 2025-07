NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 178 auf 175 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihr Modell für den Luxuskonzern am Mittwoch an den jüngsten Zwischenbericht sowie aktuelle Währungs- und Rohstofftrends an. Insgesamt bestätige sich aber, dass die Schweizer auch im immer schwierigeren Umfeld weiter abliefern./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 00:15 / BST



ISIN: CH0210483332

