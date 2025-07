Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 17

17 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2005.1490 pence per share:

Date of purchase: 16 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 34,728 Lowest price paid per share (GBp): 1988.0000 Highest price paid per share (GBp): 2020.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 2005.1490

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,051,789. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,051,789. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 2008.6561 26,000 BATS (BXE) 1994.7019 8,728

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 89 2005.00 08:36:06 00076266779TRLO0 XLON 121 2005.00 08:36:06 00076266778TRLO0 XLON 183 2005.00 08:36:06 00076266777TRLO0 XLON 211 2005.00 08:50:38 00076267124TRLO0 XLON 195 2005.00 08:50:38 00076267125TRLO0 XLON 177 2005.00 09:09:27 00076267754TRLO0 XLON 182 2005.00 09:09:27 00076267755TRLO0 XLON 189 2005.00 09:17:16 00076268057TRLO0 XLON 188 2005.00 09:24:41 00076268219TRLO0 XLON 107 2005.00 09:24:41 00076268220TRLO0 XLON 4 2005.00 09:24:41 00076268221TRLO0 XLON 71 2005.00 09:24:41 00076268222TRLO0 XLON 221 2000.00 09:26:28 00076268279TRLO0 XLON 193 2005.00 09:48:35 00076268900TRLO0 XLON 177 2000.00 10:01:26 00076269224TRLO0 XLON 407 2005.00 10:56:11 00076271095TRLO0 XLON 195 2005.00 10:56:11 00076271096TRLO0 XLON 326 2005.00 10:56:11 00076271097TRLO0 XLON 193 2005.00 10:56:11 00076271098TRLO0 XLON 48 2005.00 10:56:11 00076271099TRLO0 XLON 37 2005.00 10:56:11 00076271100TRLO0 XLON 19 2005.00 10:56:11 00076271101TRLO0 XLON 2 2010.00 11:33:27 00076271976TRLO0 XLON 172 2010.00 11:33:27 00076271977TRLO0 XLON 159 2010.00 11:35:01 00076272000TRLO0 XLON 70 2010.00 11:35:01 00076272001TRLO0 XLON 181 2005.00 11:45:04 00076272227TRLO0 XLON 1 2010.00 12:06:08 00076272779TRLO0 XLON 63 2010.00 12:16:21 00076273035TRLO0 XLON 17 2020.00 12:40:43 00076273727TRLO0 XLON 406 2020.00 12:40:43 00076273728TRLO0 XLON 400 2020.00 12:40:43 00076273729TRLO0 XLON 34 2020.00 12:40:43 00076273730TRLO0 XLON 131 2020.00 12:40:43 00076273731TRLO0 XLON 6 2020.00 12:58:44 00076274127TRLO0 XLON 131 2020.00 12:59:28 00076274149TRLO0 XLON 11 2020.00 13:07:44 00076274437TRLO0 XLON 7 2020.00 13:24:53 00076275106TRLO0 XLON 185 2020.00 13:52:59 00076275944TRLO0 XLON 15 2020.00 13:52:59 00076275945TRLO0 XLON 193 2020.00 13:52:59 00076275946TRLO0 XLON 173 2020.00 13:52:59 00076275947TRLO0 XLON 179 2020.00 13:52:59 00076275948TRLO0 XLON 192 2020.00 13:52:59 00076275949TRLO0 XLON 184 2020.00 13:52:59 00076275950TRLO0 XLON 202 2020.00 13:52:59 00076275951TRLO0 XLON 256 2020.00 13:52:59 00076275952TRLO0 XLON 275 2015.00 13:55:09 00076275991TRLO0 XLON 20 2020.00 14:14:27 00076276347TRLO0 XLON 11 2020.00 14:14:27 00076276348TRLO0 XLON 329 2020.00 14:14:27 00076276349TRLO0 XLON 177 2020.00 14:14:27 00076276350TRLO0 XLON 25 2020.00 14:24:27 00076276553TRLO0 XLON 155 2020.00 14:24:27 00076276554TRLO0 XLON 32 2020.00 14:28:27 00076276638TRLO0 XLON 8 2020.00 14:28:27 00076276639TRLO0 XLON 18 2020.00 14:28:27 00076276640TRLO0 XLON 83 2020.00 14:30:00 00076276667TRLO0 XLON 66 2020.00 14:31:00 00076276695TRLO0 XLON 10 2020.00 14:31:00 00076276696TRLO0 XLON 7 2020.00 14:32:04 00076276753TRLO0 XLON 19 2020.00 14:32:04 00076276754TRLO0 XLON 82 2020.00 14:33:56 00076276881TRLO0 XLON 195 2020.00 14:34:56 00076276948TRLO0 XLON 215 2015.00 14:35:37 00076277028TRLO0 XLON 192 2015.00 14:35:37 00076277029TRLO0 XLON 10 2015.00 14:44:14 00076277449TRLO0 XLON 19 2015.00 14:44:14 00076277450TRLO0 XLON 162 2015.00 14:44:14 00076277451TRLO0 XLON 8 2015.00 14:50:14 00076277739TRLO0 XLON 9 2015.00 14:50:14 00076277740TRLO0 XLON 7 2015.00 14:50:14 00076277741TRLO0 XLON 159 2015.00 14:50:14 00076277742TRLO0 XLON 12 2015.00 14:50:14 00076277743TRLO0 XLON 205 2010.00 14:53:23 00076277920TRLO0 XLON 10 2010.00 14:59:20 00076278204TRLO0 XLON 39 2010.00 14:59:20 00076278205TRLO0 XLON 5 2010.00 14:59:33 00076278221TRLO0 XLON 85 2010.00 14:59:41 00076278222TRLO0 XLON 5 2010.00 14:59:43 00076278223TRLO0 XLON 9 2010.00 15:00:54 00076278272TRLO0 XLON 204 2010.00 15:00:54 00076278273TRLO0 XLON 33 2010.00 15:00:54 00076278274TRLO0 XLON 189 2010.00 15:00:54 00076278275TRLO0 XLON 40 2010.00 15:04:04 00076278415TRLO0 XLON 5 2010.00 15:04:04 00076278416TRLO0 XLON 105 2010.00 15:04:04 00076278417TRLO0 XLON 123 2005.00 15:35:52 00076279279TRLO0 XLON 57 2005.00 15:35:52 00076279280TRLO0 XLON 61 2005.00 15:36:40 00076279315TRLO0 XLON 24 2005.00 15:40:24 00076279401TRLO0 XLON 11 2005.00 15:40:24 00076279402TRLO0 XLON 126 2010.00 15:46:20 00076279590TRLO0 XLON 44 2010.00 15:46:20 00076279591TRLO0 XLON 101 2010.00 15:46:20 00076279592TRLO0 XLON 52 2010.00 15:46:20 00076279593TRLO0 XLON 111 2010.00 15:46:20 00076279594TRLO0 XLON 91 2010.00 15:46:20 00076279595TRLO0 XLON 91 2010.00 15:46:20 00076279596TRLO0 XLON 47 2010.00 15:46:20 00076279597TRLO0 XLON 17 2010.00 15:46:20 00076279598TRLO0 XLON 20 2010.00 15:46:20 00076279599TRLO0 XLON 83 2010.00 15:46:20 00076279600TRLO0 XLON 118 2010.00 15:46:20 00076279601TRLO0 XLON 81 2010.00 15:46:20 00076279602TRLO0 XLON 462 2010.00 15:46:20 00076279603TRLO0 XLON 14000 2006.00 15:47:00 00076279620TRLO0 XLON 30 2000.00 15:48:57 00076279718TRLO0 XLON 14 2000.00 15:52:09 00076279873TRLO0 BATE 77 2000.00 15:52:09 00076279874TRLO0 BATE 34 2000.00 15:52:09 00076279875TRLO0 BATE 16 1996.00 15:52:39 00076279900TRLO0 BATE 20 1996.00 15:52:39 00076279901TRLO0 BATE 201 1996.00 15:52:45 00076279908TRLO0 BATE 56 1996.00 15:52:45 00076279909TRLO0 BATE 169 1998.00 15:53:45 00076279946TRLO0 BATE 30 1992.00 15:54:15 00076280101TRLO0 XLON 70 1994.00 15:58:57 00076280342TRLO0 BATE 32 1994.00 15:58:58 00076280343TRLO0 BATE 45 1994.00 16:05:01 00076280577TRLO0 BATE 50 1994.00 16:05:01 00076280578TRLO0 BATE 117 1994.00 16:06:31 00076280653TRLO0 BATE 23 1994.00 16:06:31 00076280654TRLO0 BATE 225 1994.00 16:06:31 00076280655TRLO0 BATE 168 1994.00 16:06:31 00076280656TRLO0 BATE 257 1994.00 16:06:31 00076280657TRLO0 BATE 161 1994.00 16:06:31 00076280658TRLO0 BATE 189 1994.00 16:06:31 00076280659TRLO0 BATE 261 1994.00 16:06:31 00076280660TRLO0 BATE 61 1994.00 16:08:33 00076280770TRLO0 BATE 102 1994.00 16:08:35 00076280771TRLO0 BATE 101 1994.00 16:08:39 00076280774TRLO0 BATE 35 1994.00 16:08:39 00076280775TRLO0 BATE 31 1996.00 16:10:41 00076280879TRLO0 BATE 20 1996.00 16:10:41 00076280880TRLO0 BATE 21 1996.00 16:10:41 00076280881TRLO0 BATE 51 1996.00 16:10:41 00076280882TRLO0 BATE 5 1996.00 16:10:41 00076280883TRLO0 BATE 1390 1996.00 16:10:41 00076280884TRLO0 BATE 23 1996.00 16:10:41 00076280885TRLO0 BATE 101 1996.00 16:10:41 00076280886TRLO0 BATE 102 1996.00 16:10:41 00076280887TRLO0 BATE 489 1996.00 16:10:41 00076280888TRLO0 BATE 3 1996.00 16:10:41 00076280889TRLO0 BATE 28 1996.00 16:11:02 00076280902TRLO0 XLON 52 1996.00 16:12:46 00076280990TRLO0 BATE 113 1996.00 16:15:07 00076281071TRLO0 BATE 79 1996.00 16:15:07 00076281072TRLO0 BATE 33 1996.00 16:16:08 00076281099TRLO0 XLON 17 1996.00 16:16:08 00076281100TRLO0 XLON 79 1996.00 16:16:12 00076281143TRLO0 BATE 121 1996.00 16:16:12 00076281144TRLO0 BATE 112 1996.00 16:16:12 00076281145TRLO0 BATE 88 1996.00 16:16:12 00076281146TRLO0 BATE 173 1996.00 16:16:12 00076281147TRLO0 BATE 27 1996.00 16:16:12 00076281148TRLO0 BATE 59 1996.00 16:16:17 00076281161TRLO0 BATE 200 1996.00 16:16:17 00076281162TRLO0 BATE 50 1996.00 16:16:18 00076281164TRLO0 BATE 150 1996.00 16:16:18 00076281165TRLO0 BATE 193 1996.00 16:16:24 00076281177TRLO0 BATE 7 1996.00 16:16:24 00076281178TRLO0 BATE 173 1996.00 16:16:24 00076281179TRLO0 BATE 307 1996.00 16:16:24 00076281180TRLO0 BATE 159 1996.00 16:16:24 00076281181TRLO0 BATE 65 1996.00 16:16:24 00076281182TRLO0 BATE 74 1996.00 16:16:28 00076281186TRLO0 BATE 120 1996.00 16:16:38 00076281202TRLO0 BATE 39 1996.00 16:16:38 00076281203TRLO0 BATE 40 1996.00 16:16:43 00076281222TRLO0 BATE 110 1996.00 16:16:48 00076281238TRLO0 BATE 155 1994.00 16:16:48 00076281239TRLO0 BATE 80 1990.00 16:19:28 00076281468TRLO0 BATE 200 1990.00 16:19:56 00076281511TRLO0 BATE 42 1990.00 16:19:56 00076281512TRLO0 BATE 81 1990.00 16:19:56 00076281513TRLO0 BATE 189 1990.00 16:20:00 00076281525TRLO0 BATE 13 1990.00 16:20:00 00076281526TRLO0 BATE 167 1990.00 16:20:00 00076281527TRLO0 BATE 45 1990.00 16:20:06 00076281529TRLO0 BATE 57 1990.00 16:21:06 00076281615TRLO0 BATE 146 1990.00 16:21:06 00076281616TRLO0 BATE 159 1988.00 16:21:17 00076281631TRLO0 BATE 45 1988.00 16:21:30 00076281643TRLO0 BATE 39 1988.00 16:24:35 00076281825TRLO0 BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916