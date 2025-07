München (ots) -Innovatives Programm ermöglicht es sozialen Einrichtungen, aus einem breiten Sortiment genau die Produkte kostenfrei auszuwählen, die sie benötigen.Amazon eröffnet mit seinem Programm "Amazon Sachspenden" sozialen Organisationen neue Wege, um Produktspenden von Amazon zu erhalten. Was 2022 als Pilotprojekt mit ausgewählten Partnern begann, wird ab jetzt deutlich erweitert und für weitere Organisationen geöffnet: Heute gibt Amazon bekannt, dass bis Ende des Jahres 100 weitere gemeinnützige Organisationen aus Deutschland Teil von Amazon Sachspenden werden können. Damit können ausgewählte Einrichtungen genau die Produkte auswählen, die sie brauchen - sie zahlen lediglich für den Versand und erhalten die Artikel selbst kostenlos."Sachspenden bedeuten für gemeinnützige Organisationen oft erheblichen Aufwand - sie müssen Zeit investieren, den Transport organisieren und Lagerkapazitäten bereitstellen. Vor allem kleinere Einrichtungen begegnen diesen Herausforderungen", erklärt Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland. "Mit unserem Programm Amazon Sachspenden helfen wir dabei, diese Probleme zu lösen, indem wir Amazons Logistikexpertise mit unserem kundenorientierten Ansatz kombinieren. Wir schaffen damit ein Spendensystem, das für Organisationen aller Größen funktioniert."Erfolge in der PraxisAmazon Sachspenden begann 2022 als Pilotprojekt zur Unterstützung von Organisationen, die Geflüchtete aus der Ukraine unterstützten. Seitdem erhielten 40 weitere gemeinnützige Organisationen Zugang zu dem Angebot. In den letzten drei Jahren haben sie über 1 Million gespendete Produkte im Wert von mehr als 5 Millionen Euro erhalten. Die Arche, einer der ersten Partner, hat bisher 350.000 Artikel für ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bestellt."Amazon Sachspenden hat die Art und Weise, wie wir Sachspenden organisieren, grundlegend verändert. In den letzten drei Jahren war dies eine unglaublich wertvolle Hilfe, für die wir sehr dankbar sind", sagt Bernd Siggelkow, Gründer und Leiter der Arche. "Im Rahmen des Programms können wir aus dem Sachspenden-Angebot von Amazon genau das auswählen, was wir für unsere Arbeit mit den Kindern und Familien dringend brauchen, wie Spielzeuge, Hygieneartikel oder Schulmaterialien, und unseren üblichen logistischen Aufwand dabei deutlich reduzieren."Innovationen für gemeinnützige OrganisationenMit fünf zentralen Neuerungen begegnet Amazon Sachspenden den typischen Herausforderungen bei Sachspenden:- Die bedarfsgerechte Auswahl lässt Organisationen genau das bestellen, was sie brauchen.- Die optimierte Logistik nutzt Amazons bewährte Lieferinfrastruktur.- Eine durchgehende Qualitätssicherung garantiert, dass alle Produkte Amazons Standards erfüllen.- Die bekannte E-Commerce-Oberfläche sorgt für Effizienz beim Bestellprozess.- Die Wiederverwendung hochwertiger Bestände sorgt dafür, dass möglichst viele Produkte im Kreislauf bleiben.Vielfältiges ProduktangebotDas Programm bietet Zugang zu etwa 7.000 verschiedenen Produkt-Typen, aus denen die Organisationen genau das auswählen können, was sie benötigen. Das Angebot reicht von Spielzeug und Kleidung bis zu Büchern und Schulmaterial. Um die Organisationen bestmöglich zu unterstützen, umfasst Amazon Sachspenden ausschließlich neue oder, falls es sich um Retouren handelt, neuwertige Produkte in Originalverpackung.Zugang für weitere OrganisationenNach dem erfolgreichen Pilotprojekt lädt Amazon bis zum Jahresende 100 weitere gemeinnützige Organisationen ein, am Programm teilzunehmen. Bis Ende 2026 soll die Zahl auf 200 Organisationen steigen. Neben der Arche bestellen auch Organisationen wie die Münchner Tafel und Children for a Better World über Amazon Sachspenden. Interessierte Organisationen können ab sofort über sachspenden-warteliste@amazon.de mit Amazon Kontakt aufnehmen.Mehr Informationen gibt es unter www.amazon.de/sachspenden.Gesellschaftliches Engagement bei AmazonSeit über 25 Jahren ist Amazon fest in Deutschland verwurzelt. Wir setzen uns an den Standorten, an denen unsere Mitarbeiter:innen leben und arbeiten, für soziale Zwecke ein. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen arbeiten wir an langfristigen Lösungen für globale Herausforderungen und bauen innovative Programme mit nachhaltiger Wirkung auf. Wir helfen gemeinnützigen Organisationen finanziell und mit Sachspenden. Zusätzlich ermutigen wir unsere Mitarbeiter:innen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Im Rahmen unseres jährlichen Monats des Ehrenamts haben sich mehr als 2.000 Mitarbeiter:innen engagiert, unter anderem in einem Seniorenheim in München. Wir helfen jungen Menschen, ihr Potenzial zu entfalten, und teilen unser Wissen. Dabei ist unsere Unterstützung genauso vielfältig wie die Bandbreite der Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Unsere Schwerpunkte umfassen Katastrophenhilfe, digitale Bildung und lokale Hilfe vor Ort. Weitere Informationen zu Amazons gesellschaftlichem Engagement finden Sie unter: www.aboutamazon.de/was-wir-bewegen/unser-soziales-engagementÜber "Die ARCHE"Das christliche Kinder- und Jugendwerk "Die ARCHE" engagiert sich seit 1995 gegen Kinderarmut in Deutschland. In den Häusern der "ARCHE" erhalten Kinder täglich kostenlos ein warmes Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben. Sie finden dort außerdem sinnvolle Freizeitbeschäftigungen, Förderangebote und vor allem Menschen, die ihnen zuhören und für sie da sind. Denn jedes Kind braucht Bestätigung für sein Selbstvertrauen, genau wie das Gefühl, wichtig zu sein und geliebt zu werden. "Die ARCHE" ist mittlerweile an 35 Standorten aktiv, erreicht bis zu 10.000 Kinder und Jugendliche, ist dabei aber auch auf Unterstützung angewiesen. Die Arbeit wird fast vollständig durch Spenden finanziert. 