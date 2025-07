Wallisellen (ots) -Allianz Suisse warnt ab sofort ihre Kundinnen und Kunden aus besonders gefährdeten Regionen kostenlos per SMS vor Unwettern. Die Unwetterwarnungen werden vor dem Ereignis versendet und helfen, Schäden bei Sturm, Gewitter, Hagel, Starkregen, gefrierendem Regen und Schneefall zu vermeiden oder zu reduzieren.Unwetterereignisse treten immer häufiger auf und verursachen zunehmend mehr Schäden. Um den Kundinnen und Kunden der Allianz Suisse zu helfen, Schäden zu vermeiden, erhalten sie kostenlose Unwettervorwarnungen per SMS direkt auf ihr Mobiltelefon. Die Warnungen sind örtlich und zeitlich präzise. Ziel des Services ist es, den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu geben, sich und ihr Hab und Gut rechtzeitig zu schützen - und so Schäden aktiv zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren.Kund:innen sind mit den Warnungen sehr zufriedenBereits in der Pilotphase von Juni 2024 bis April 2025 zeigte sich das Potenzial des Services: 93 Prozent der teilnehmenden Kundinnen und Kunden gaben an, mit den Warnungen sehr zufrieden zu sein und 86 Prozent ergriffen danach schadenverhütende Massnahmen. Jede dritte Person konnte durch die Warnungen einen Schaden sogar gänzlich vermeiden. Besonders erfreulich: 33 Prozent der Kundinnen und Kunden leiteten die Warnungen an ihr Umfeld weiter - ein klarer Hinweis auf den Nutzen und die Relevanz des Angebots. Nach der erfolgreichen Pilotphase mit rund 15'000 Kundinnen und Kunden in den vergangenen Monaten hat die Allianz Suisse jetzt ihren neuen kostenlosen Unwetterwarnservice auf mehr als 150'000 Kundinnen und Kunden ausgeweitet."Die Umfrageergebnisse der Pilotphase haben gezeigt, dass dieser Service von unseren Kundinnen und Kunden gewünscht wird. Durch diesen kostenlosen, persönlichen und wirksamen Service stärken wir das Vertrauen in uns als verlässliche Partnerin und steigern die Kundenzufriedenheit", erklärt Camille Berger, Leiterin Schaden bei der Allianz Suisse.Bei dem Unwetterservice kooperiert die Allianz Suisse mit dem global führenden Anbieter von meteorologischen Prognosesystemen UBIMET, dessen KI-gestützte Wettermodelle besonders präzise örtliche Prognosen ermöglichen.Punktgenaue Warnungen für den WohnortDie Unwetterwarnungen werden auf den Wohnort der Kundinnen und Kunden zugeschnitten versendet. Anders als viele App-basierte Systeme setzt die Allianz Suisse bewusst auf SMS-Benachrichtigungen, die eine deutlich höhere Aufmerksamkeit erzeugen. Bei der Flut an Push-Benachrichtigungen in Apps gehen Warnungen oft unter - eine SMS hingegen erreicht die Kundinnen und Kunden direkt und zuverlässig. Der Service wurde für alle Kundinnen und Kunden automatisch gratis aktiviert. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Eine mögliche Ausweitung des Services auf weitere Kundengruppen wird derzeit geprüft.Pressekontakt:Allianz SuisseNadine Schumann, Mediensprecherinpress@allianz.ch, nadine.schumann@allianz.ch, Tel. 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100933528