Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), Mosambiks führendes Wasserkraft-Energieunternehmen, hat Andritz mit der Sanierung des Kraftwerks Cahora Bassa beauftragt. Der Auftragswert liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Cahora Bassa ist das größte Wasserkraftwerk in Mosambik und eines der größten in Afrika. Das 1975 in Betrieb genommene 2.075-Megawatt (MW)-Kraftwerk am Sambesi-Fluss liefert mehr als die Hälfte des Stroms in Mosambik und exportiert erhebliche Mengen in Nachbarländer. ...

