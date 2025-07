FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die ASktien von Brenntag nach Zahlen von 53 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) habe auch im zweiten Quartal deutlich unter den Markterwartungen gelegen und die Ebita-Prognose für das Gesamtjahr sei per Ad hoc-Gewinnwarnung reduziert worden, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Der Chemikalienhändler verfolge derzeit die Strategie, die beiden Segmente "Essentials" und "Specialties" bis Ende 2027 rechtlich und wirtschaftlich zu trennen. Aktuell seien die Vorteile eines potenziellen Split-ups jedoch noch nicht ersichtlich./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 10:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

© 2025 dpa-AFX-Analyser