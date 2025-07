EQS-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Deutsche Beteiligungs AG: Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025



17.07.2025 / 13:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 Die Deutsche Beteiligungs AG ("DBAG") hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst und erwartet nunmehr zum Ende des Geschäftsjahres 2025 einen Nettovermögenswert ("NAV") in der Bandbreite von 625 bis 665 Millionen Euro (bisher: 665 bis 780 Millionen Euro). Der NAV je im Umlauf befindlicher DBAG-Aktie wird zum Ende des Geschäftsjahres 2025 in der Bandbreite zwischen 35 und 38 Euro (bisher: 36 bis 43 Euro) erwartet. Für das EBITA Fondsberatung im Geschäftsjahr 2025 erwartet die DBAG nunmehr ein Ergebnis zwischen 10 und 15 Millionen Euro (bisher: 8 und 13 Millionen Euro). Wesentlicher Treiber für den NAV ist die Bewertung unseres Portfolios. Das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis aus dem Portfolio der DBAG wird für das erste Halbjahr (1. Januar bis 30. Juni 2025) bei etwa 20 Millionen Euro liegen, für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt erwartet die DBAG ein positives Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis zwischen 45 und 65 Millionen Euro. Die Anpassung bei der Erwartung zum NAV ist auf das weiterhin schwierige makroökonomische Umfeld und die herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen, die die Umsetzung von Wertsteigerungsmaßnahmen im Portfolio sowie geplante Veräußerungen verzögern. Die DBAG stellt gegenwärtig ihren Zwischenabschluss zum 30. Juni 2025 auf. Der Halbjahresfinanzbericht wird am 7. August 2025 veröffentlicht werden. Der Vorstand Frankfurt am Main, 17. Juli 2025 Kontakt:

Dr. Matthias Döll

Shareholder Relations

E-Mail: Matthias.Doell@dbag.de

Telefon: +49 69 95787 376



