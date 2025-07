EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2025 und Konkretisierung der Jahresprognose



17.07.2025 / 18:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand der Salzgitter AG hat heute basierend auf jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2025 und dem aktualisierten Ausblick der Tochtergesellschaften seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 konkretisiert. Der Salzgitter-Konzern verzeichnete in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Außenumsatz von 4,7 Mrd. € (H1 2024: 5,2 Mrd. €), ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 116,8 Mio. € (H1 2024: 233,6 Mio. €) sowie - 83,8 Mio. € Ergebnis vor Steuern (H1 2024: + 11,5 Mio. €). Das Resultat beinhaltet 71,5 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (H1 2024: 70,6 Mio. €). Dementsprechend wies der Salzgitter-Konzern im zweiten Quartal 2025 2,3 Mrd. € Außenumsatz (Q2 2024: 2,6 Mrd. €), 38,2 Mio. € EBITDA (Q2 2024: 107,3 Mio. €) sowie - 56,5 Mio. € Ergebnis vor Steuern (Q2 2024: - 5,7 Mio. €) aus. Die vorläufigen Ergebniskennzahlen bewegen sich unter dem vom Unternehmen ermittelten Konsens der Analystenschätzungen. Auch in der zweiten Jahreshälfte erwarten wir noch keine spürbare Markterholung. Unter Berücksichtigung insbesondere der Effekte aus dem Hochlauf des Ergebnisverbesserungsprogramms P28 sowie der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen rechnen wir für den Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahr 2025 nunmehr mit einem Umsatz zwischen 9,0 Mrd. € und 9,5 Mrd. € (zuvor: zwischen 9,5 Mrd. € und 10,0 Mrd. €),

einem EBITDA zwischen 300 Mio. € und 400 Mio. € (zuvor: zwischen 350 Mio. € und 550 Mio. €),

einem Vorsteuerresultat zwischen - 100 Mio. € und 0 Mio. € (zuvor: zwischen - 100 Mio. € und + 100 Mio. €) sowie

einer leicht über dem Vorjahresniveau liegenden Rendite auf das eingesetzte Kapital. Weitere Details zum Abschluss des ersten Halbjahres 2025 werden wie vorgesehen am 11. August 2025 veröffentlicht. Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

E-Mail ir@salzgitter-ag.de



Ende der Insiderinformation



17.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com