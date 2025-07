SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei noch keine spürbare Markterholung zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend überraschend in Salzgitter mit. Im zweiten Quartal bewegten sich die vorläufigen Ergebniskennzahlen unter den Analystenschätzungen. Der Kurs der Aktie sackte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund sechs Prozent ab.

Im laufenden Jahr dürfte der Umsatz vor diesem Hintergrund nicht bei 9,5 bis 10 Milliarden Euro liegen, sondern nur bei 9,0 bis 9,5 Milliarden, hieß es weiter. Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte mit 300 bis 400 Millionen Euro die bisherige Prognose von 350 bis 550 Millionen eher unterschreiten. Das Vorsteuerresultat werde nun zwischen minus 100 und 0 Millionen Euro liegen. Die alte Spanne lag bei plus bis minus 100 Millionen Euro.

Im zweiten Quartal ging der Außenumsatz um fast 12 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zurück. Das Ebitda sackte noch stärker von 107,3 auf 38,2 Millionen Euro ab. Der Verlust vor Steuern weitete sich auf 56,5 Millionen Euro aus. Vor einem Jahr hatte er bei 5,7 Millionen gelegen. Bereits im ersten Quartal hatten ein schwaches konjunkturelles Umfeld und eine sinkende Stahlnachfrage auf die Ergebnisse gedrückt./jha/gl