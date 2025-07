Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat im zweiten Quartal 2025 etwas weniger umgesetzt als vor Jahresfrist, die Profitabilität aber klar gesteigert. Während das Geschäft mit Neuinstallation weiterhin harzt, geht es bei Modernisierungen und im Servicegeschäft auch in diesem Jahr nach oben. Schindler schrieb in den Monaten April bis Juni einen Umsatz in Höhe von 2,76 Milliarden Franken, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Das waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...