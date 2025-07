Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 18

18 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2006.8820 pence per share:

Date of purchase: 17 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 26,720 Lowest price paid per share (GBp): 1994.0000 Highest price paid per share (GBp): 2010.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 2006.8820

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,025,069. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,025,069. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 2006.9069 17,571 BATS Trading Europe 2006.8341 9,149

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 44 2000.00 08:39:19 00076284646TRLO0 XLON 168 2000.00 08:45:19 00076284855TRLO0 XLON 149 1996.00 08:49:35 00076285148TRLO0 XLON 60 1996.00 08:49:35 00076285147TRLO0 XLON 846 1994.00 08:49:35 00076285150TRLO0 XLON 13 1998.00 08:49:35 00076285149TRLO0 XLON 120 1998.00 08:49:35 00076285151TRLO0 XLON 175 1998.00 08:49:36 00076285152TRLO0 XLON 208 1998.00 08:49:37 00076285157TRLO0 XLON 205 1998.00 08:50:41 00076285213TRLO0 XLON 87 1996.00 08:50:41 00076285214TRLO0 XLON 196 1998.00 08:50:41 00076285215TRLO0 XLON 45 1996.00 08:50:41 00076285216TRLO0 XLON 56 1996.00 08:50:41 00076285217TRLO0 XLON 12 1996.00 08:50:45 00076285219TRLO0 XLON 17 1996.00 08:50:45 00076285218TRLO0 XLON 176 2005.00 09:08:01 00076286031TRLO0 XLON 176 2005.00 09:08:01 00076286030TRLO0 XLON 107 2010.00 09:23:38 00076286629TRLO0 XLON 74 2010.00 09:23:38 00076286628TRLO0 XLON 9 2010.00 09:23:38 00076286627TRLO0 XLON 200 2010.00 09:41:38 00076287232TRLO0 XLON 188 2005.00 09:48:17 00076287618TRLO0 XLON 54 2010.00 09:48:17 00076287620TRLO0 XLON 160 2010.00 09:48:17 00076287619TRLO0 XLON 171 2010.00 10:02:01 00076288221TRLO0 XLON 4 2010.00 10:07:14 00076288407TRLO0 XLON 199 2010.00 10:30:29 00076288923TRLO0 XLON 177 2010.00 10:30:29 00076288922TRLO0 XLON 176 2010.00 11:09:10 00076289964TRLO0 XLON 173 2010.00 11:09:10 00076289963TRLO0 XLON 58 2010.00 11:09:10 00076289962TRLO0 XLON 206 2010.00 11:09:10 00076289961TRLO0 XLON 140 2010.00 11:09:10 00076289960TRLO0 XLON 4 2010.00 11:27:24 00076290384TRLO0 XLON 191 2010.00 11:27:30 00076290385TRLO0 XLON 53 2010.00 11:29:51 00076290435TRLO0 XLON 36 2010.00 11:29:51 00076290434TRLO0 XLON 40 2010.00 11:29:51 00076290433TRLO0 XLON 14 2010.00 11:29:51 00076290432TRLO0 XLON 5 2010.00 11:29:51 00076290431TRLO0 XLON 43 2010.00 11:33:05 00076290464TRLO0 XLON 131 2005.00 12:02:31 00076291207TRLO0 XLON 47 2005.00 12:02:31 00076291206TRLO0 XLON 153 2000.00 12:53:19 00076293031TRLO0 BATE 163 2000.00 12:53:19 00076293030TRLO0 BATE 170 2000.00 12:53:19 00076293029TRLO0 BATE 155 2000.00 12:53:19 00076293028TRLO0 BATE 157 2000.00 12:53:19 00076293027TRLO0 BATE 157 2000.00 12:53:19 00076293026TRLO0 BATE 40 2000.00 12:53:19 00076293025TRLO0 BATE 187 2000.00 12:53:19 00076293024TRLO0 XLON 113 2000.00 12:53:19 00076293023TRLO0 BATE 146 2000.00 12:53:19 00076293022TRLO0 BATE 60 1996.00 12:53:19 00076293032TRLO0 BATE 33 2005.00 13:53:18 00076294319TRLO0 XLON 59 2005.00 13:53:18 00076294318TRLO0 XLON 12 2005.00 13:53:18 00076294317TRLO0 XLON 51 2005.00 13:53:18 00076294316TRLO0 XLON 9 2005.00 13:53:18 00076294320TRLO0 XLON 706 2005.00 13:53:18 00076294321TRLO0 XLON 200 2005.00 13:53:18 00076294323TRLO0 XLON 400 2005.00 13:53:18 00076294322TRLO0 XLON 219 2005.00 13:53:18 00076294324TRLO0 XLON 316 2010.00 14:07:10 00076295046TRLO0 XLON 25 2010.00 14:07:10 00076295045TRLO0 XLON 29 2010.00 14:10:00 00076295136TRLO0 XLON 34 2010.00 14:10:00 00076295139TRLO0 XLON 200 2010.00 14:10:00 00076295138TRLO0 XLON 400 2010.00 14:10:00 00076295137TRLO0 XLON 37 2010.00 14:18:24 00076295398TRLO0 XLON 83 2010.00 14:18:24 00076295397TRLO0 XLON 40 2010.00 14:18:24 00076295396TRLO0 XLON 19 2010.00 14:18:24 00076295395TRLO0 XLON 29 2010.00 14:22:47 00076295561TRLO0 XLON 65 2010.00 14:22:47 00076295560TRLO0 XLON 132 2010.00 14:22:47 00076295559TRLO0 XLON 208 2010.00 14:45:06 00076296964TRLO0 XLON 175 2010.00 14:45:06 00076296963TRLO0 XLON 352 2010.00 14:45:06 00076296962TRLO0 XLON 176 2010.00 14:45:06 00076296961TRLO0 XLON 298 2010.00 14:45:06 00076296960TRLO0 XLON 317 2010.00 14:45:06 00076296959TRLO0 BATE 307 2010.00 14:45:06 00076296965TRLO0 XLON 151 2005.00 14:45:06 00076296966TRLO0 XLON 187 2010.00 14:49:01 00076297146TRLO0 XLON 4 2010.00 14:49:01 00076297145TRLO0 XLON 800 2010.00 14:49:01 00076297144TRLO0 XLON 269 2010.00 14:49:01 00076297148TRLO0 XLON 30 2010.00 14:49:01 00076297147TRLO0 XLON 147 2005.00 14:50:44 00076297440TRLO0 XLON 172 2005.00 14:50:44 00076297439TRLO0 BATE 198 2005.00 14:50:44 00076297438TRLO0 BATE 287 2005.00 14:50:45 00076297441TRLO0 XLON 178 2005.00 14:50:46 00076297478TRLO0 XLON 94 2005.00 14:58:23 00076298113TRLO0 BATE 37 2005.00 15:03:57 00076298334TRLO0 BATE 69 2005.00 15:03:57 00076298333TRLO0 BATE 63 2005.00 15:04:58 00076298367TRLO0 XLON 61 2005.00 15:09:54 00076298511TRLO0 BATE 47 2005.00 15:15:33 00076298778TRLO0 BATE 58 2005.00 15:15:33 00076298777TRLO0 BATE 1475 2010.00 15:16:05 00076298804TRLO0 XLON 421 2010.00 15:16:05 00076298807TRLO0 BATE 1200 2010.00 15:16:05 00076298806TRLO0 BATE 59 2010.00 15:16:05 00076298805TRLO0 BATE 87 2010.00 15:16:05 00076298808TRLO0 XLON 151 2010.00 15:18:05 00076298940TRLO0 XLON 36 2010.00 15:18:05 00076298939TRLO0 XLON 100 2010.00 15:22:05 00076299084TRLO0 XLON 55 2010.00 15:22:05 00076299083TRLO0 XLON 45 2010.00 15:22:05 00076299082TRLO0 XLON 64 2010.00 15:27:05 00076299448TRLO0 XLON 160 2010.00 15:27:05 00076299447TRLO0 XLON 30 2010.00 15:27:14 00076299452TRLO0 XLON 92 2010.00 15:27:14 00076299451TRLO0 XLON 124 2010.00 15:27:14 00076299453TRLO0 XLON 38 2010.00 15:30:22 00076299654TRLO0 XLON 36 2010.00 15:30:22 00076299655TRLO0 XLON 32 2010.00 15:30:23 00076299657TRLO0 XLON 64 2010.00 15:30:23 00076299656TRLO0 XLON 56 2010.00 15:31:23 00076299701TRLO0 XLON 50 2010.00 15:31:23 00076299700TRLO0 XLON 34 2010.00 15:31:23 00076299699TRLO0 XLON 1061 2010.00 15:31:23 00076299703TRLO0 BATE 15 2010.00 15:31:23 00076299702TRLO0 BATE 85 2010.00 15:31:34 00076299709TRLO0 XLON 30 2010.00 15:31:34 00076299708TRLO0 XLON 137 2010.00 15:32:34 00076299729TRLO0 XLON 38 2010.00 15:32:34 00076299728TRLO0 XLON 100 2010.00 15:34:23 00076299891TRLO0 BATE 47 2010.00 15:34:34 00076299903TRLO0 XLON 11 2010.00 15:34:34 00076299902TRLO0 XLON 76 2010.00 15:34:34 00076299901TRLO0 XLON 212 2010.00 15:35:23 00076299927TRLO0 BATE 4 2010.00 15:37:23 00076300036TRLO0 BATE 87 2010.00 15:37:23 00076300037TRLO0 BATE 74 2010.00 15:37:26 00076300038TRLO0 BATE 204 2010.00 15:45:08 00076300507TRLO0 XLON 201 2010.00 15:45:08 00076300506TRLO0 XLON 161 2010.00 15:45:08 00076300505TRLO0 BATE 216 2010.00 15:45:08 00076300504TRLO0 XLON 172 2010.00 15:45:08 00076300503TRLO0 BATE 205 2010.00 15:45:08 00076300502TRLO0 XLON 91 2010.00 15:45:08 00076300501TRLO0 BATE 206 2010.00 15:45:08 00076300500TRLO0 XLON 76 2010.00 15:45:08 00076300499TRLO0 BATE 165 2010.00 15:45:08 00076300498TRLO0 BATE 169 2010.00 15:45:08 00076300497TRLO0 BATE 318 2010.00 15:45:08 00076300508TRLO0 XLON 130 2010.00 15:48:08 00076300694TRLO0 BATE 18 2010.00 15:48:08 00076300693TRLO0 BATE 16 2010.00 15:48:08 00076300692TRLO0 BATE 61 2010.00 15:50:08 00076300800TRLO0 BATE 109 2010.00 15:50:08 00076300799TRLO0 BATE 105 2005.00 16:13:03 00076302053TRLO0 BATE 148 2005.00 16:13:03 00076302052TRLO0 BATE 418 2005.00 16:13:03 00076302051TRLO0 XLON 189 2005.00 16:13:03 00076302050TRLO0 BATE 196 2005.00 16:13:03 00076302049TRLO0 XLON 178 2005.00 16:13:03 00076302048TRLO0 BATE 151 2005.00 16:13:03 00076302047TRLO0 BATE 170 2005.00 16:13:03 00076302046TRLO0 BATE 165 2005.00 16:13:03 00076302045TRLO0 BATE 419 2005.00 16:13:03 00076302044TRLO0 BATE 58 2005.00 16:13:07 00076302057TRLO0 BATE 9 2005.00 16:13:15 00076302062TRLO0 BATE 93 2005.00 16:13:17 00076302064TRLO0 BATE 7 2005.00 16:13:17 00076302063TRLO0 BATE 34 2005.00 16:14:07 00076302128TRLO0 BATE 80 2005.00 16:14:07 00076302127TRLO0 BATE 116 2005.00 16:15:09 00076302221TRLO0 BATE 100 2005.00 16:17:12 00076302410TRLO0 BATE 16 2005.00 16:17:12 00076302409TRLO0 BATE 61 2005.00 16:18:25 00076302565TRLO0 BATE 57 2005.00 16:18:25 00076302564TRLO0 BATE 113 2005.00 16:18:25 00076302566TRLO0 BATE 96 2005.00 16:19:22 00076302614TRLO0 BATE 16 2005.00 16:19:22 00076302613TRLO0 BATE 66 2005.00 16:22:19 00076302882TRLO0 XLON 58 2005.00 16:22:24 00076302888TRLO0 XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916