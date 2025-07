Zurück in die Vergangenheit lautet weiterhin das Motto der BP-Führung. Zu diesem Zweck hat sich der britische Energieriese nun auch noch von seinem US-Geschäft mit Windenergie an Land getrennt. BP verstärkt damit den Fokus auf das klassische Kerngeschäft mit fossilen Brennstoffen - insbesondere auf die Öl- und Gasförderung. Wie das Unternehmen am Freitag in London bekannt gab, veräußert BP insgesamt zehn Anlagen mit einer Kapazität von 1,7 Gigawatt an den nordamerikanischen Energieinvestor LS Power. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...