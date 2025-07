FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Commerzbank am Freitag auf 28 Euro belassen und die Papiere folglich nach ihrem guten Lauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Wir erwarten kein attraktives Übernahmeangebot", schrieb Analyst Philipp Häßler. Dann sei das weitere Kurspotenzial aber begrenzt für eine Aktie, die im laufenden Jahr bereits zu den branchenbesten gehört./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000CBK1001

