he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2025



ISIN Name

CA0886412042 BEYOND MED TEC. INC. NEW

GB0031477770 FD TECHNOLOGIES LS-,005

US15872M1045 CHAMPIONX CORP. DL-,01





