Wall-Street-Analysten heben ihre Prognosen für Netflix nach starken Quartalszahlen an. Am Freitag sieht es für die Aktie aber nicht so rosig aus.Nach den überzeugenden Ergebnissen für das zweite Quartal überarbeiten zahlreiche Analysten an der Wall Street ihre Kursziele für die Netflix-Aktie nach oben. Der Streaming-Riese übertraf mit seinen Gewinnen und Umsätzen die Markterwartungen - Letzterer stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent. Zudem erhöhte Netflix seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Trotzdem verlor die Aktie im Handel rund 5? Prozent, nachdem das Unternehmen warnte, dass die operative Marge in der zweiten Jahreshälfte unter dem Niveau des ersten Halbjahres liegen werde. Grund …