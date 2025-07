Walldorf - Arbeitnehmervertreter von SAP bezweifeln, dass die Entwickler bei dem Walldorfer Konzern durch den Einsatz von KI deutlich produktiver arbeiten würden.



Eine Aussage von Vorstandschef Christian Klein, dass die Produktivität von SAP-Entwicklern dank KI-Technologie um 30 Prozent gestiegen sei, sei "eine Messgröße, die wir nicht nachvollziehen können", sagte der europäische Betriebsratschef und Aufsichtsrat Andreas Hahn dem Wirtschaftsmagazin Capital. Im Übrigen sei der interne Rollout von Microsofts Copilot, das intern als KI-Werkzeug dient, "noch überhaupt nicht vollständig abgeschlossen", so Hahn.



Der Betriebsrat warnte davor, sich beim Einsatz von KI von einem "Hype" treiben zu lassen: "Wenn ich eine KI einsetzen kann, kann sie auch jemand anderes einsetzen. Und die Konkurrenz schläft nicht." Wer vor dem Hintergrund der Ansicht sei, "dasselbe mit weniger Ressourcen liefern zu können" und dementsprechend Entwicklerkapazitäten freisetzen wolle, der könne schnell von seinen Wettbewerbern überholt werden - die mit einer nicht geschrumpften Mannschaft in der Lage wären, mehr und bessere Produkte in kürzerer Taktung zu liefern. Er glaube daher auch "nicht an einen großen Entwickler-Stellenabbau wegen KI", so Hahn.



Schon Anfang 2024 hatte der Betriebsratschef erklärt, dass KI nicht in der Lage sei, "bei der SAP Arbeitsplätze zu ersetzen". Damals hatte der Softwarekonzern ein Abbauprogramm für bis zu 10.000 Stellen aufgelegt und dies auch mit Investitionen in KI begründet. An seiner Aussage aus dem vorigen Jahr halte er fest, so Hahn.



Aus Sicht des Betriebsrats gehe der Softwarekonzern allerdings bislang "mit einem kühlen Kopf vor", lobte Hahn. Er sehe dabei für die SAP Parallelen zum Internet-Hype: "Es heißt immer, wir hätten das verpasst. Aber wir haben eben länger darüber nachgedacht und es dann vernünftig gemacht. Und ich hoffe, dass es hier genauso ist."





© 2025 dts Nachrichtenagentur