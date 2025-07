NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 88 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die "Neue Klasse" habe seine Erwartungen voll erfüllt, schrieb Philippe Houchois am Montag. Die Signale des Managements der Münchner stärkten kurzfristig die Zuversicht und auch das Vertrauen in die mittelfristigen Ziele. Das Kursziel hob Houchois wegen des höheren Barmittelumschlags an./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 01:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 01:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus



ISIN: DE0005190003

