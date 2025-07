Das Marktumfeld für Gold- und Silberproduzenten könnte wahrlich schlechter sein: Der Silberpreis ist kürzlich auf den höchsten Stand seit 14 Jahren geklettert und auch der Goldpreis präsentiert sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. So wurde in diesem Jahr bereits ein neues Allzeithoch markiert, aktuell notiert der Kurs nur knapp darunter. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass es mit den Kursen von Firmen, die vorwiegend Gold fördern, wie Barrick Mining oder Agnico ...

Den vollständigen Artikel lesen ...