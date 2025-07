DJ Roches COPD-Medikamentenkandidat verfehlt Haupt-Studienziel

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Roches Medikamentenkandidat Astegolimab hat in zwei klinischen Studien zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) durchwachsene Resultate erzielt. Wie Roche mitteilte, wurde das Hauptziel in einer Studie im Spätstadium verfehlt.

Das Schweizer Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, es werde die Daten aus den Studien mit den Zulassungsbehörden besprechen, um die nächsten Schritte festzulegen.

In einer Phase-3-Studie sei das Hauptziel nicht erreicht worden, das darin bestand, nach einem Jahr Behandlung mit Astegolimab die jährliche Exazerbationsrate (akute Verschlechterung) statistisch signifikant zu verringern, so das Unternehmen. Eine separate Midstage-Studie habe jedoch ihr primäres Ziel erreicht und gezeigt, dass das Medikament die annualisierte Exazerbationsrate reduziert habe, so Roche.

"Die Ergebnisse waren bei den sekundären Endpunkten in beiden Studien im Allgemeinen konsistent", so Roche. Die Gesamtzahl der Exazerbationen sei in beiden Studien niedriger als erwartet gewesen. Es seien keine neuen Sicherheitssignale identifiziert worden, und das Profil von Astegolimab konsistent mit den zuvor berichteten Daten gewesen.

July 21, 2025 01:56 ET (05:56 GMT)

