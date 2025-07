The following instruments on XETRA do have their first trading 21.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.07.2025Aktien1 US30234E2037 Hyperion DeFi Inc.2 AU0000223505 Lanthanein Resources Ltd.3 CA7608011002 Republic Technologies Inc.Anleihen1 XS3060660050 Fiserv Funding Unlimited Co.2 XS3086851105 Citigroup Inc.3 XS3124962088 El Corte Inglés S.A.4 XS3060656884 Fiserv Funding Unlimited Co.5 XS3124434492 Alpha Bank S.A.6 US17327CBC64 Citigroup Inc.7 DE000DW6AJ55 DZ BANK AG8 DE000DW6AJ48 DZ BANK AG9 DE000DW6AJ30 DZ BANK AG10 DE000DW6AJ22 DZ BANK AG11 DE000DW6AJ14 DZ BANK AG12 AT0000A3NCY3 Erste Group Bank AG13 DE000A351UQ1 Brandenburg, Land14 IT0005661761 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.15 US693475CE34 The PNC Financial Services Group Inc.16 US46647PFC59 JPMorgan Chase & Co.17 DE000HEL0JT3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale