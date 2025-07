FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der europäische Autosektor könnte zum Wochenbeginn in den Fokus rücken nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen von Stellantis . Auf Tradegate geriet der Aktienkurs des Vielmarkenkonzerns am Montagmorgen unter Druck; zuletzt fiel er um 2,6 Prozent auf 7,71 Euro im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag in Mailand.

Die Papiere von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen lagen derweil moderat im Minus im Gleichklang mit einem etwas schwächeren Gesamtmarkt.

Infolge von Wertberichtigungen wies Stellantis für das erste Halbjahr einen überraschend vorläufigen Nettoverlust von 2,3 Milliarden Euro aus./bek/mis