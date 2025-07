So startet der DAX in die neue Woche. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Stellantis und Ryanair. Vor wichtigen Quartalsbilanzen mehrerer Dax-Unternehmen im Verlauf der Börsenwoche haben sich Anleger am Montag noch zurückgehalten. Der DAX stieg am Montag im frühen Handel um moderate 0,1 Prozent auf 24.323 Punkte.Für etwas Entspannung unter Investoren könnte ein Interview des US-Handelsministers Howard ...

