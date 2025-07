© Foto: Costantino Sergi - IPA via ZUMA Press

Statt Milliardengewinn nun Milliardenverlust: Stellantis überrascht mit tiefroten Zahlen und Zollschock. Was hinter dem Einbruch steckt und was Anleger am 29. Juli erwartet.Der Autobauer Stellantis hat überraschend einen Nettoverlust von 2,3 Milliarden Euro für das erste Halbjahr 2025 angekündigt und damit die Erwartungen der Analysten regelrecht pulverisiert. Statt eines prognostizierten Gewinns von rund 1,2 Milliarden Euro meldete der Konzern einen tiefroten Fehlbetrag. Die Aktie reagierte prompt mit einem kräftigen Rücksetzer. Als Gründe nennt das Unternehmen unter anderem einen Sondereffekt in Höhe von 3,3 Milliarden Euro. Dieser geht vor allem auf Programmabbrüche, …