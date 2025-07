DJ MÄRKTE EUROPA/Zurückhaltung vor Zoll-Ultimatum - Stellantis warnt

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX notiert 0,1 Prozent niedriger bei 24.271 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent auf 5.339 Punkte nach. Hier belastet eine Gewinnwarnung von Stellantis.

Die Börsen warten weiterhin auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Übergeordnet zeigt man sich zuversichtlich, dass eine zufriedenstellende Lösung vor dem 1. August erreicht wird. Jedoch belasten Aussagen, US-Präsident Donald Trump fordere Minimalzölle von 15 bis 20 Prozent auf Importe aus Europa. Gleichzeitig sickern die ersten Berichte über eventuelle Gegenmaßnahmen Europas durch. Diese könnten über Warenlieferungen hinausgehen. "Bisher ist das nur taktisches Geplänkel und wird vom Markt noch nicht wirklich ernstgenommen", kommentiert ein Händler.

Die Berichtssaison werde der wichtigste Indikator zur Rechtfertigung der Bewertungen sein, heißt es weiter. Sorgen macht man sich hier über die Gewinnschätzungen: Für das zweite Quartal in Europa, besonders aber in Deutschland, waren in den vergangenen Wochen deutlich gesenkt worden. Nach Berechnungen des Handelsblatt haben ein starker Euro und die US-Zollpolitik die Gewinnerwartungen an die DAX-Unternehmen immer weiter sinken lassen. Seit Jahresbeginn seien sie nunmehr um 9 Prozent nach unten revidiert worden.

Ryanair mit starken Zahlen - Stellantis mit Gewinnwarnung

Bei Ryanair geht es 6,1 Prozent nach oben. Die Ergebnisse zum fiskalisch ersten Quartal seien sehr gut dank eines starken Oster-Reiseverkehrs gewesen, heißt es im Handel. Ladefaktor und Umsatz waren etwas besser, der Nachsteuergewinn sogar deutlich besser als erwartet. Allerdings verdränge der Markt damit den schwachen Ausblick: Ryanair spreche von "null Absehbarkeit" beim Blick auf das zweite Quartal, zudem sollen die Ticketpreise unterhalb denen des ersten Quartals liegen. Im Gefolge legen Easyjet und Lufthansa um bis zu 1,2 Prozent zu, Air France-KLM sogar um 2,2 Prozent.

Relativ verhalten reagiert der Autosektor (-0,3%) auf die Gewinnwarnung von Stellantis. Während es bei deren Aktien 2,5 Prozent abwärts geht, geben deutsche Hersteller wie VW und BMW kaum verändert. Stellantis erwartet einen Nettoverlust von 2,3 Milliarden Euro im ersten Halbjahr. Der globale Absatz dürfte um die 6 Prozent im zweiten Quartal sinken. Dies habe Stellantis aber qualitativ bereits mit dem gesenkten Ausblick im April signalisiert, heißt es im Handel.

Weiter steigende Preise am Kupfer-Markt treiben die Aktien von Antofagasta (+3,1%) und Aurubis (+2,6%) nach oben.

Für die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Roche geht es 0,9 Prozent abwärts nach zwei Zwischenberichten zu Medikamenten-Studien zur COPD-Lungen-Krankheit. Während die Aliento-Studie ihren primären Endpunkt erreicht habe, sei dies der Arnasa-Studie in Phase 3 nicht gelungen.

Für deutlichere Kursbewegungen sorgen angesichts der dünnen Nachrichtenlage die Umstufungen durch Analysten. So gewinnen Knorr-Bremse 1,7 Prozent, nachdem sie nach Angaben aus dem Handel von KeplerCheuvreux auf "Buy" nach "Hold" mit Kursziel 96 Euro erhöht wurden.

Schindler steigen in der Schweiz um 1,5 Prozent, hier hat Kepler nach Händlerangaben die Einstufung "Reduce" zurückgezogen und auf "Hold" erhöht. Auch die UBS soll das Kursziel deutlich nach oben auf 325 nach 285 Franken genommen haben.

Im Nahrungssektor geht es bei Danone, Nestle und Unilever bis zu 0,7 Prozent nach unten. Hier hat Barclays nach Händlerangaben die Kursziele gesenkt.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.338,86 -0,4% -20,37 +9,5% Stoxx-50 4.488,33 -0,3% -11,53 +4,4% DAX 24.270,64 -0,1% -18,87 +22,0% MDAX 31.395,46 +1,0% 297,09 +21,5% TecDAX 3.943,79 +0,1% 2,74 +15,3% SDAX 18.134,85 +0,6% 104,04 +31,5% CAC 7.800,69 -0,3% -21,98 +6,0% SMI 11.962,27 -0,2% -20,64 +3,3% ATX 4.495,17 +0,2% 9,70 +22,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1645 +0,1% 1,1635 1,1652 +12,3% EUR/JPY 172,47 +0,0% 172,39 172,94 +6,2% EUR/CHF 0,9324 +0,1% 0,9317 0,9318 -0,7% EUR/GBP 0,8661 -0,1% 0,8667 0,8668 +4,7% USD/JPY 148,11 -0,0% 148,16 148,42 -5,6% GBP/USD 1,3445 +0,1% 1,3427 1,3443 +7,2% USD/CNY 7,1474 -0,0% 7,1483 7,1456 -0,8% USD/CNH 7,1772 -0,0% 7,1801 7,1767 -2,1% AUS/USD 0,6509 -0,1% 0,6515 0,6524 +5,7% Bitcoin/USD 119.384,50 +1,1% 118.062,10 117.688,30 +24,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,45 67,34 +0,2% 0,11 -6,4% Brent/ICE 69,31 69,28 +0,0% 0,03 -7,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.365,24 3.350,33 +0,4% 14,91 +27,7% Silber 32,97 32,80 +0,5% 0,17 +17,6% Platin 1.245,48 1.230,03 +1,3% 15,45 +40,5% Kupfer 5,55 5,58 -0,4% -0,03 +37,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

