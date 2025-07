Die Stellantis-Aktie setzt zum Wochenbeginn ihren Abwärtstrend der letzten Wochen fort und rutscht zeitweise unter ihr im April aufgestelltes 5-Jahrestief bei 7,80 €. Fielen die Halbjahreszahlen des internationalen Autokonzerns so mies aus und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Umsatz okay, Gewinn nicht okay Die nackten Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres lesen sich in der Tat überhaupt nicht gut. Der Umsatz ging auf 74,3 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...