Intershop Communications AG hat eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025 herausgegeben und dieUmsatz- sowie EBIT-Prognose nach unten korrigiert. Auch die Erwartungen für den Net New ARR wurden gesenkt. Die Meldung spiegelt eine Schwäche im Neugeschäft mit Cloud-Lösungen sowie unerwarteten Kostendruck im Servicebereich wider. Wir passen unser Modell entsprechend an und senken unser Kursziel von 3,00 EUR auf 2,60 EUR. Strategisch bleibt das Unternehmen gut positioniert, jedoch ist das kurzfristige Risiko erhöht. Mit den Ergebnissen des zweiten Quartals und dem Earnings Call am 23. Juli erwarten wir mehr Klarheit hinsichtlich Deal-Conversion, Margenerholung und dem Monetarisierungspfad KI-gestützter Angebote. Zur Teilnahme am Earnings Call registrieren Sie sich unter: https://research-hub.de/events/registration/2025-07-23-13-30/ISHA-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag





© 2025 AlsterResearch