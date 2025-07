Die Aktie der Deutschen Telekom steht infolge von Unsicherheiten rund um T-Mobile US unter Druck. Analysten sehen in den laufenden Aktienrückkäufen jedoch einen möglichen Wendepunkt. Trotz leicht gesenkten Kursziels hält Deutsche Bank Research an der Kaufempfehlung fest und verweist auf das weiterhin günstige Bewertungsniveau. So sieht das INDEX RADAR-Prognosemodell die weitere Kursentwicklung. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...