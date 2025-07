SAN ANTONIO, July 21, 2025® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Verfügbarkeit des Foundry for AI by Rackspace ("FAIR") Model Context Protocol ('MCP') Enterprise Accelerator auf dem AWS Marketplace in der neuen Kategorie "AI Agents & Tools" bekannt. Kunden können jetzt problemlos KI-gesteuerte Lösungen entdecken, erwerben und bereitstellen, einschließlich der Agentic AI Professional Services von Rackspace Technology über den AWS-Markt, welche die Workflow-Entwicklung beschleunigen und Unternehmensintelligenz durch KI-Agenten ermöglichen.

Der FAIR MCP Enterprise Accelerator auf Amazon Bedrock unterstützt Unternehmen bei der Skalierung von MCP-Bereitstellungen mit einer Infrastruktur auf Unternehmensniveau und robusten Sicherheitsmaßnahmen. Dies ermöglicht ihnen den Aufbau von Multi-Agenten-Architekturen mit fortschrittlichen Denk- und Speicherfunktionen, sicherer Code-Interpretation und multimodalen Datenverarbeitungsfunktionen. Zusammengenommen sorgen diese Funktionen für eine Reduzierung der Integration von Legacy-Anwendungen für KI-Agenten um mehr als 70?% und beschleunigen die Wertschöpfung im Produktivbetrieb.

"Indem wir den Enterprise Accelerator von FAIR im AWS Marketplace anbieten, bieten wir unseren Kunden eine optimierte Möglichkeit, auf qualifiziertes KI-Know-how zuzugreifen und Agentenlösungen schneller sowie effizienter zu kaufen und bereitzustellen", so Srini Koushik , President, AI and Technology bei Rackspace Technology. "Unsere Kunden aus dem Gesundheitswesen, dem öffentlichen Sektor, dem Finanzdienstleistungssektor, dem Einzelhandel und der Fertigung nutzen diese Funktionen bereits, um KI-Workloads in der Produktion einzusetzen, was den realen Wert von KI-Agenten unter Beweis stellt."

Der MCP Enterprise Accelerator bietet wesentliche Funktionen wie vorkonfigurierte Servervorlagen, eine Zero-Trust-Architektur, End-to-End-Verschlüsselung und eine nahtlose Integration mit Amazon-Bedrock-Agenten, während er gleichzeitig fortschrittliche Beobachtungs-, Überwachungs- und Compliance-Tools bereitstellt. Diese Funktionen ermöglichen es Kunden, KI-Agenten schnell im gesamten Unternehmen einzusetzen und zu skalieren, um eine konsistente Leistung zu gewährleisten, Fehler zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, damit sich KI-Investitionen schneller auszahlen.

Mit der Verfügbarkeit von KI-Agenten und -Tools im AWS Marketplace können Kunden ihren Beschaffungsprozess erheblich beschleunigen, um KI-Innovationen voranzutreiben und den Zeitaufwand für Anbieterbewertungen und komplexe Verhandlungen zu reduzieren. Durch die zentrale Beschaffung über AWS-Konten behalten Kunden den Überblick und die Kontrolle über Lizenzierung, Zahlungen und Zugriff.

Um mehr über die agentischen KI-Lösungen von FAIR im AWS Marketplace zu erfahren, besuchen Sie

Um mehr über die neue Kategorie "Agents & Tools" im AWS Marketplace zu erfahren, besuchen Sie https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/ai-agents-and-tools/ .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR):

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für seine Kunden auf der ganzen Welt.