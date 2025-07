McCauley Propeller Systems, eine Sparte von Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), hat heute bekannt gegeben, dass sein C780-Propeller nun für alle neuen Geschäftskunden des Beechcraft King Air 360 zum Werksstandard gehört. Zuvor handelte es sich um eine optionale Installation. Das erste King Air 360 mit diesem Propeller hat vor Kurzem das Werk in Wichita, Kansas, verlassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250720825028/de/

McCauley Propeller Systems high-performance C780 propeller now factory standard for new Beechcraft King Air 360 customers (Photo Credit: McCauley Propeller Systems)

"Als führender Hersteller kompletter Propeller für das legendäre Beechcraft King Air 360 streben wir nach Exzellenz," sagte Jason Hull, Vice President und General Manager, McCauley Propeller Systems. "Der C780 bietet ein fortschrittliches und nachhaltiges Design, das gut zur Beweglichkeit der King Air Turboprops passt. Wir freuen uns darauf, diese kultigen Flugzeuge und deren Piloten auf der ganzen Welt weiterhin unterstützen zu können."

Der C780-Propeller, der seit 2023 eingebaut wird, ist mit einem leichten Krummsägeblatt ausgestattet mit vier Aluminiumblättern und einem Durchmesser von 105 Inches. Der leistungsstarke Propeller bietet Eigentümern von King Air B300-Flugzeugen mehrere Vorteile, wie zum Beispiel:

Gewicht des Propellers im Vergleich zu vorherigen Optionen bis zu 50 Pounds geringer

Weniger Lärm in der Kabine und im Cockpit

Mehr Zeit zwischen Überholungen (TBO) von 5.000 Stunden oder 72 Monaten

Textron Aviation's Garantie für den Propeller von 5.000 Stunden oder 36 Monaten

Der C780 wurde 2023 FAA-zertifiziert und 2024 EASA-zertifiziert. Außerdem wurde er vor Kurzem zertifiziert von der National Civil Aviation Agency of Brazil, die zweitgrößte Basis für Beechcraft King Air Turboprops.

Eigentümer von King Air B300 können den Propeller bei einemTextron Aviation Service Center oder einer Autorisierten McCauley Service Facility anbringen lassen. Modifikationen sind dafür nicht erforderlich.

Mehr Informationen über den Propeller finden Sie unter: mccauley.txtav.com/featured-products

Über McCauley Propeller Systems

McCauley ist einer der weltweit größten Hersteller von Propellern mit einem Vollsortiment und mehr als 500 Modellen. Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung ist McCauley weiterhin ein Pionier in der allgemeinen Luftfahrtindustrie. Historisch gesehen sind unsere Propeller von der FAA als Originalausrüstung für Flugzeuge von Textron Aviation, British Aerospace, Fairchild, Grumman, Jetstream, Piper, Stoddard Hamilton und vielen anderen zertifiziert. Unsere Produktlinien bedienen seit jeher eine Vielzahl von Märkten: kommerzielle, militärische, landwirtschaftliche und Nahverkehrsfluggesellschaften sowie die private und geschäftliche Luftfahrt. McCauley-Propeller sind weltweit in mehr als 350.000 Flugzeugen im Einsatz ein Beweis für unser kontinuierliches Streben nach Spitzenleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mccauley.txtav.com.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein in mehreren Branchen tätiges Unternehmen, das seine Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen zu versorgen. Textron ist weltweit für seine starken Marken bekannt, wie: Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Mehr Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250720825028/de/

Contacts:

Media:

Hailey Tucker

htucker@txtav.com

www.txtav.com