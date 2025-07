Nach dem Opel Frontera wird nun auch die Modellpalette des eng verwandten Citroen C3 Aircross um eine Version mit größerem Akku für etwa 100 Kilometer mehr Reichweite ergänzt. In Deutschland kostet der neue Akku knapp 2.000 Euro Aufpreis. Die neue Variante nennt die französische Stellantis-Marke e-C3 Aircross Extended-Range - was etwas überrascht, denn die Elektro-Version des größeren C5 Aircross ist in der vergangenen Woche als C5 Aircross Electric ...

