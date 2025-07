FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger haben einen erholten Start der Aktien von Sartorius und der französischen Tochter Stedim Biotech schnell zum Ausstieg genutzt. Die Beruhigung durch die bestätigte Jahresprognose hielt nicht einmal Minuten. Anschließend ging es für die im Dax notierten Vorzugsaktien des Labor- und Pharmazulieferers um bis zu 8 Prozent abwärts auf 186,30 Euro, wobei die Chartunterstützung bei 200 Euro zerbrochen ist.

Das tiefste Niveau seit April wurde gehandelt, bevor eine kleine Stabilisierung einsetzte. Auch die Papiere der französischen Tochter knickten zeitweise um fast 8 Prozent ein. Einige Experten lobten zwar die Profitabilität im zweiten Quartal, wie Charles Weston von der kanadischen Bank RBC, der von einer "schönen Margenentwicklung" sprach.

Richard Vosser von JPMorgan sah jedoch bereits eine wohl unterdurchschnittliche Kursentwicklung kommen. Er rechnet trotz des grundsätzlich soliden Ergebnisses im zweiten Quartal nicht mit steigenden Markterwartungen. Denn die Signale für die Auftragsentwicklung im Bereich Bioprocess Solutions im B2B-Geschäft hätten sich in den Monaten April bis Juni gegenüber dem ersten Quartal abgeschwächt.

Damit könnten also Zweifel an einer starken Geschäftsbelebung aufkommen und die Aktie bleibt erst einmal im langfristigen Abwärtstrend. Seit ihrem Höhenflug in der Corona-Pandemie hat das Papier einen schweren Stand. Seit dem Rekordhoch von fast 632 Euro Ende November 2021 sackte der Kurs der Aktie um 70 Prozent nach unten. Aktuell kostet die Aktie wieder so viel wie vor der Corona-Pandemie./ag/mis

DE0007165631, DE0008469008, FR0013154002