© Foto: Marcus Brandt/dpa

AstraZeneca will bis 2030 rund 50 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktions- und Forschungskapazitäten in den Vereinigten Staaten investieren. Das gab der britisch-schwedische Pharmakonzern am Montag bekannt, nachdem US-Präsident Donald Trump wenige Tage zuvor erneut Zölle auf Arzneimittelimporte ins Spiel gebracht hatte. Die neue Investitionsoffensive umfasst eine groß angelegte Produktionsstätte im Bundesstaat Virginia sowie die Ausweitung von Forschung, Entwicklung und Zelltherapie-Herstellung in Maryland, Massachusetts, Kalifornien, Indiana und Texas. Ziel sei es, die Position auf dem US-Markt weiter zu stärken, erklärte der Konzern. In diesem Zuge will AstraZeneca auch die …