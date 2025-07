Die Erwartungen an SAP sind hoch. Das deutsche Softwareunternehmen will am Dienstagabend nach Börsenschluss seine Zahlen für das 2. Quartal vorlegen und Analysten rechnen mit einem kräftigen Gewinnanstieg. Laut einer Erhebung von FactSet dürfte der Gewinn je Aktie bei 1,42?Euro liegen. Das wäre ein Plus von 29?Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,10?Euro. Auch beim Umsatz wird ein Zuwachs erwartet: Die Prognosen gehen von 9,02?Milliarden?Euro aus, was einem Anstieg von 8,8?Prozent ...

