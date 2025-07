wO Börsenlounge: NXP | SAP | Evotec - Palantir und die Top 10 Aktien aus dem Nasdaq 100

Die Palantir-Aktie hat sich etwas mehr als verdoppelt in diesem Jahr. Damit führt das Papier die Top 10 Aktien im Nasdaq 100 klar an. Welche Aktien auf dem weiteren Plätzen folgen, erfahrt ihr in der wO Börsenlounge.US-Finanzminister Scott Bessent hat auf einer Fed-Konferenz umfassende Reformen des US-Finanzregulierungssystems gefordert. Er kritisierte übermäßige Kapitalanforderungen, die Kreditvergabe und Wachstum bremsten, und sprach sich deutlich gegen den aus der Biden-Ära stammenden Vorschlag einer dualen Kapitalstruktur aus. Diese hätte Banken gezwungen, stets die strengere von zwei Risikomessmethoden anzuwenden - ein Ansatz, den Bessent als innovationsfeindlich und …

