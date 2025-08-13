Die Evotec-Aktie startete mit einem deutlichen Kursanstieg in den Handel, verlor dann jedoch wieder; aktuell steht sie bei 6,70 €. Ursache für den Anstieg ist die Bekanntgabe der Zahlen für das erste Halbjahr. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Geschäftszahlen wie erwartet ausgefallen Die Bekanntgabe der Finanzkennzahlen am 13. August kam nicht überraschend. Bereits in einer Telefonkonferenz am 6. August wurden erste Details mitgeteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
